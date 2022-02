Prohens acusa a Armengol y March de «traición» con la ley educativa

La presidenta del PP, Marga Prohens, lanzó este jueves durísimas acusaciones contra la presidenta del Govern, Francina Armengol, y contra el conseller d’Educació, Martí March, por su cambio de última hora en la Ley de Educación, que llevó a los ‘populares’ a votar en contra de todo el texto. «Ha triunfado el sectarismo y la traición porque nosotros hemos sido más leales en la negociación que los socios de Armengol», dijo. La líder del PP mostró su decepción porque la ley nace sin consenso «pese al trabajo, los esfuerzos y la oposición constructiva». «Lamentamos la oportunidad perdida y que salga una ley que no está consensuada ni con los políticos no con el sector educativo», añadió.

Prohens señaló a Armengol como la única responsable de este fracaso. En paralelo, afirmó que March ha copiado «al conseller más sectario y autoritario», en referencia a Iago Negueruela, Aseguró que el PP ha trabajado durante meses para lograr un acuerdo, con la incorporación de algunas enmiendas, y opinó que se ha estado muy cerca del acuerdo. «A Armengol no le interesa ni la educación ni una ley estable ni el consenso con el PP», sentenció. La presidenta de los ‘populares’ reconoció que el PP no estaba de acuerdo con uno de los puntos del texto porque defiende el equilibrio de las dos lenguas. «La izquierda ha querido que sea un ley de lenguas en lugar de una ley de educación», dijo.

«Yo no usaré la lengua como arma ideológica. Eso lo hace Armengol porque, una vez más, ha querido hacer de la lengua una herramienta de batalla política», añadió Prohens. Lamentó que el portavoz del PP en el Parlament se enterara del cambio de criterio en una rueda de prensa y que l conseller no le llamara hasta mediodía para informarle. «Ha habido deslealtad, traición y sectarismo. No todo vale con el PP porque nosotros trabajamos con lealtad y discreción, renunciando en aspectos para llegar a acuerdos. Que se nos engañe a última hora es un acto de total deslealtad», añadió.

Prohens expresó el compromiso del PP de recuperar el consenso y de trabajar en un modelo educativo «en el que estén cómodas las familias». La presidenta de los ‘populares’ afirmó que su partido está de acuerdo en destinar el 5 % del PIB a educación y en bajar las ratios por aulas y aseguró que el modelo educativo que defiende el PP para la edad 0-3 es el que se aplica en Galicia, con una apuesta por la gratuidad pero con escoletas públicas, concertadas y privadas para llegar a a conciliación familias. Defendió la libertad de los padres para elegir la educación.