El STEI culpa a Educació de prescindir de profesorado de FP «con años de experiencia»

El sindicato STEI ha acusado a la Conselleria d’Educació de prescindir de profesorado técnico de FP con cerca de 30 años de experiencia y ha anunciado que pone en marcha demandas en apoyo a estos profesionales con titulación de FP superior. El sindicato ha asegurado que la solución «depende exclusivamente de la voluntad política de la administración autonómica», al ser la que fija las titulaciones válidas para impartir áreas, materias y módulos en la enseñanza. Tras diferentes negociaciones con la Conselleria d’Educació, ha puesto en manos de su servicio jurídico la situación de este colectivo.

La situación afecta a profesores técnicos de FP que no se han podido apuntar a la convocatoria de interinos para el próximo curso porque ha finalizado la moratoria que la Conselleria estableció hace 6 años que permitía a los docentes con una titulación de FP superior impartir los módulos del cuerpo de profesorado técnico. El STEI explica que se da el caso de que el profesorado de aquellas familias para las que no existe titulación universitaria podrá seguir trabajando, pero no podrán hacerlo otros profesionales que tienen «una experiencia profesional extensa y con unos conocimientos prácticos muy valiosos para la labor docente».