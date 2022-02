El Bisbat de Mallorca ha instado a las cerca de 250 cofradías de la Isla a que preparen los actos cuaresmales y propios de la Semana Santa y Pascua pues, aunque no se sabe cómo evolucionará la pandemia en las próximas semanas, éste bien podría ser el año en que se recuperen las celebraciones como en la prepandemia. Así pues, las cofradías calientan los motores. «Hay ganas», dice su portavoz en Palma, Pep Serra, quien reconoce que «tenemos cinco proyectos diferentes porque todavía no sabemos cómo irá».

Están pendientes del sí de Salut Pública y de si esa confirmación supondrá poder mantener los recorridos como siempre, o modificarlos por vías más amplias. «Será en función de lo que nos digan, si quieren calles anchas habrá que quitar Sant Miquel y Oms», señala. Por otra parte, «Palma es muy importante pero no lo es todo», añade Jaume Rigo, secretario del Secretariat diocesà de formació i acompanyament de confraries i obreries del Bisbat. «Hay muchas realidades diferentes y nosotros intentamos centralizar el contacto con la Conselleria de Salut, después se hablará con la junta rectora», explica. Una junta que precisamente se reúne hoy para poner en perspectiva los diferentes escenarios.

Y es que en 2020 estas fechas se celebraron prácticamente en streaming a causa del confinamiento y el año pasado sólo pudieron hacerse las misas propias de la época con reducción de aforo. Sin embargo nunca se habían suspendido todas las procesiones durante dos años consecutivos, por eso «nuestra preocupación ahora es que esté todo preparado y a punto», insiste Rigo. Si bien admite que se está en contacto con Salut para saber si habrá o no restricciones, también remarca que «si ahora no lo preparamos, cuando sea el momento de llevarlo a cabo no tendremos tiempo». El llamamiento es a la organización porque «la ilusión de retomar las procesiones es enorme», dice. Jaume Rigo destaca la idiosincracia de la celebración de la Semana Santa en Mallorca, «es diferente a la de otros lugares. Tenemos nuestra propia fórmula, más recogida, menos fastuosa... Es nuestro patrimonio e identidad y hay que cuidarlo y conservarlo», señala con orgullo.