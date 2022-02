El economista y auditor de cuentas Tòfol Milán (Palma, 1966) será el próximo director de la Oficina Anticorrupció en sustitución de Jaime Far a propuesta de los partidos del Pacte. Su elección depende del Parlament. El PP no propondrá ningún candidato y, de hecho, su intención es suprimir la oficina. El perfil de Milán también puede ser coincidente con el que busca Cs. Milán fue asesor de presupuestos e infraestructuras cuando Joan Mesquida dirigió la Guardia Civil. Además, llevó la gestión económica del consistorio de Calvià. También Far había trabajado en ese ayuntamiento cuando fue propuesto para llevar la Oficina Anticorrupció. El plazo para proponer nombres vencía mañana.

Igualmente terminaba este viernes el plazo inicial para que se presentaran candidaturas a la Dirección General de IB3 y para la renovación de cinco puestos de su consejo de dirección. Los partidos del Pacte solicitaron ayer una prórroga de 15 días que fue aceptada por la Mesa y comunicada a la Junta de Portavoces, que fijó el orden del día del pleno del Parlament. Si no ha habido discrepancias entre los socios del Pacte sobre el director de Anticorrupció, sí lo hay sobre IB3. De momento, ni Més ni Podemos aceptan que continúe Andreu Manresa, que es la propuesta del PSIB. El PP no presentará nombres para los puestos con mandato agotado del consejo ya que son de la ‘cuota’ de la izquierda. Los del PP todavía continúan. La razón principal que lleva al PSIB a apostar por Manresa (si éste quiere seguir y no surge otro nombre de consenso) es que ya está encauzado el proceso para internalizar informativos. Tòfol Milán (izquierda) y Jaime Far en la Oficina Anticorrupció cuando la dirigía el segundo.