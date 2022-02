El Parlament pide incluir el catalán en el nuevo DNI electrónico europeo

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL), a iniciativa de MÉS per Mallorca, para reclamar al Gobierno la inclusión de forma inmediata de la lengua catalana en el nuevo modelo de DNI electrónico europeo. El nuevo documento, según ha explicado el portavoz parlamentario de MÉS, Miquel Ensenyat, «no incorpora ni el catalán, ni tampoco el euskera o el gallego en los territorios donde estas lenguas son oficiales». Por el contrario, ha destacado, «sí incluye el inglés, lengua que no es considerada oficial ni tampoco cooficial en ninguno de los territorios que conforman el Estado».

En este contexto, el portavoz parlamentario ha criticado que el Gobierno central «vuelve a incumplir sus compromisos de fomento y defensa de las lenguas cooficiales que no son el castellano». «Es evidente que reivindican una carta magna que no cumplen», ha lamentado. Ensenyat ha añadido, durante la defensa de la PNL, que «la involución en materia lingüística es una evidencia» y ha recordado que la inclusión de las lenguas oficiales en el antiguo modelo de DNI no fue efectiva hasta el año 2001". Con la misma PNL, se ha aprobado garantizar que los ciudadanos puedan dirigirse a las administraciones del Estado de forma telemática en cualquiera de las lenguas oficiales. De hecho, según Ensenyat «sólo una de cada 100 páginas web de la administración estatal está totalmente disponible en catalán». Permiso de maternidad Por otro lado, la Comisión de Asuntos Institucionales ha dado luz verde a una iniciativa de Unidas Podemos que exige equiparar los permisos de maternidad y parternidad de las familias con un solo progenitor a los derechos de las familias con dos progenitores. La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha explicado que «es esencial reconocer la diversidad familiar y asegurar la igualdad de oportunidades desde el primer minuto de nuestras vidas». La diputada ha indicado que «un niño nacido en una familia con dos progenitores puede disfrutar de 32 semanas con ellos, mientras que uno de una familia monomarental o monoparental solo puede disfrutar de 16 semanas». Mediante esta iniciativa, el Parlament insta al Gobierno a promover las iniciativas legislativas necesarias para que en el caso de las familias monomarentales y monoparentales, el progenitor o progenitora pueda tener las 32 semanas de permiso que le corresponden. Por otro lado, se propone que en el supuesto de las familias monomarentales y monoparentales, los progenitores puedan tener también un permiso de dos horas diarias para el cuidado de los lactantes, equiparando de esta forma los derechos de estos niños a los derechos de los que ya disfrutan los niños con dos progenitores. «Los modelos de familia han cambiado y continuarán cambiado en el futuro, y las normas deben adaptarse a las nuevas realidades», ha asegurado la diputada, quien ha añadido que «los primeros años de vida son esenciales en el desarrollo de los niños, porque es donde se crean los lazos que determinarán su crecimiento y la forma con la que se relacionarán en el futuro». Entidades del voluntariado Finalmente, se ha aprobado una última PNL, presentada por Ciudadanos, que reconoce la labor que ejercen las personas que realizan la acción voluntaria dentro de los programas de las entidades del voluntariado, y constata, su acción trascendental durante la pandemia de la COVID-19. Con la iniciativa también se constata la necesidad de realizar un estudio diagnóstico de la situación del voluntariado en las Islas.