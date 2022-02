El conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, aseguró ayer que los hoteleros han recibido presiones internas para oponerse a la Ley Turística que en un principio apoyaron. Negueruela no concretó qué tipo de presiones eran estas, pero sí añadió que es «difícil de explicar» el cambio de opinión en apenas una semana. Los representantes de la Federación Hotelera de Mallorca dieron el pasado viernes una rueda de prensa en la que criticaron la ley por intervencionista y aseguraron sentirse utilizados por el Govern. Una semana antes se habían mostrado a favor del texto cuando se presentó en el Consolat. «Es difícil explicar que una semana estés de acuerdo y, a la siguiente, no. Cada uno tiene que defender los acuerdos que alcanza», dijo.

Negueruela aseguró que había un consenso cerrado sobre la mayor parte de la ley y recordó que el documento prevé el bloqueo, no la eliminación, de 20.000 plazas. Al respecto, el conseller defendió la aprobación del documento por decreto ley después de que se haya sabido que 485 peticiones de plaza en Eivissa pueden eludir la moratoria ya que se presentaron el mismo día que se anunció, horas antes de su publicación en el BOIB. En Mallorca solo han eludido la moratoria 61 plazas, según los datos provisionales. «El Govern cumple con la diligencia debida. No ha habido imprudencia sino seriedad», dijo.

De este asunto se hablará hoy en el pleno del Parlament durante el turno de control al Govern. Se han presentado varias preguntas, tres dirigidas a la presidenta del Govern. Una la plantea el portavoz del PP, Antoni Costa, que incidirá en la cascada de opiniones críticas y en que el Govern de Armengol «no es de fiar». «¿Vamos a ver, con quién ha consensuado la ley el Govern, si su soledad es aplastante. Espero que la señora Armengol nos lo aclare», dijo ayer Costa, que volvió a dejar claro que su partido derogará la ley si gobierna.

Cs será «voz del sector»

El Parlament todavía no ha validado el decreto –que posteriormente se tramitará como ley y eso permitirá a los grupos presentar enmiendas–, pero parece claro que, cuando se valide, será con el voto de los partidos del Pacte, incluido Més per Menorca. Su portavoz, Josep Castells, también preguntará a Armengol esta mañana, pero el texto de su pregunta no parece que vaya a poner en aprietos a Armengol: «¿Cree que la moratoria turística comportará la destrucción de puestos de trabajo?».

La pregunta de Josep Melià (PI) es, igualmente, sobre la norma turística. En Eivissa, Patricia Guasp (Cs) se comprometió a «ser la voz del sector turístico» después de reunirse con la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera y afirmar que «se constata la mentira del Govern» cuando Iago Negueruela afirmó que tenía el consenso de todo el sector.