La vacuna contra la COVID y el ciclo menstrual, en el punto de mira

La Universidad de Granada y el Hospital Universitario San Cecilio de Granada realizan un estudio científico para evaluar si la vacunación contra la COVID-19 está asociada a trastornos menstruales. Si bien se han realizado multiples consultas al respecto, de momento no se ha encontrado una relación causal entre estas alteraciones en la regla y la vacuna. Ahora bien, en una encuesta preliminar de esta investigación, realizada a 14.000 jóvenes, se desvela que siete de cada diez mujeres habrían presentado cambios. Ahora, la investigación se centrará en conocer si existe una causa-efecto.

«El estudio más serio se hizo en Estados Unidos a partir de unos datos de una aplicación y apenas había alteraciones, aunque es el mejor, es de baja calidad», advierte el doctor Octavi Córdoba, jefe de Obstetricia y Ginecología del hospital Son Espases. «El problema es que los estudios se han realizado sin tener en cuenta la perspectiva de género», añade el especialista. Magdalena Julià, matrona en el centro de salud de Alcúdia, asegura que ha sido una duda habitual en sus consultas. «Notificamos alteraciones, sobre todo durante la primera dosis, como posibles efectos adversos», comenta. «Había casos de amenorrea, que es cuando están un mes o dos sin menstruación, pero después regresaba de forma regular; y también de spotting, que es el sangrado entre reglas; eran puntuales pero sucedían cerca de la vacuna», explica.

Para esta especialista, el motivo puede deberse más a una «reacción inmunitaria, como la que provocan otros fármacos», que a una respuesta a la vacuna. Lo suyo, dice, «es estudiarlo porque se manifiesta a menudo». Sin embargo, descarta que pueda tener algún tipo de relación con problemas de fertilidad, como también se ha dicho. «Esto parece un bulo. Está bien que nos preocupemos, pero no está ni demostrado, ni relacionado», se muestra contundente. Es el mismo tono que utiliza el doctor Córdoba. «La vacuna da cero problemas de fertilidad, no se puede concluir en absoluto, ni con el suero, ni tampoco la COVID. Todavía no hay bastante evidencia, como en todo, pero, a día de hoy, con millones de personas vacunadas y que han pasado la enfermedad, no hay ningún efecto en la reproducción», sentencia.

Listas de espera

Donde sí se ven efectos directos de la pandemia es en las listas de espera de Ginecología y Obstetricia. «Estamos acumulando trabajo, notamos las secuelas de la parálisis de la actividad no prioritaria», añade el doctor Córdoba. «Después del confinamiento han venido las diferentes olas que hacen que la gestión esté siendo difícil», reconoce.