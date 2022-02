El horizonte urbano de Ciutat cuenta con varias torres vigías que rivalizan en el particular ranking de los edificios más altos de la capital balear. Estos ‘rascacielos’ made in Palma poco se parecen a las torres de Nueva York o Dubai, pero están incrustados en el imaginario del palmesano que camina por el trazado urbano mallorquín. La torre de es Fortí domina el ranking, con 72 metros y 24 pisos. Construido en 1972, todavía no ha habido edificio que bata su récord. Los bajos están ocupados por locales comerciales y cuenta con más de 90 viviendas.

«Cuando sopla el viento en las plantas más altas se mueven las lámparas», cuenta un vecino de toda la vida de este coloso inmobiliario. En la planta 13, por otro lado, estaba previsto una zona de esparcimiento para que los vecinos pudieran pasear sin tener que salir a la calle, pero «se dieron cuenta de que si lanzaban una canica desde esa altura se podía convertir en un proyectil y decidieron cerrarla». En 1972 esa parte de Palma apenas estaba construida y ese vecino originario recuerda que «la zona estaba toda despejada y los niños jugábamos con la pelota entre los árboles y sin apenas tráfico». Mucho ha cambiado el entorno desde entonces. Sin embargo, estos 72 metros de altura de la torre de es Fortí contrastan con los imponentes 828 metros del edificio Burj Khalifa, que con sus 163 pisos se erige sobre Dubai. Emiratos Árabes es la tierra de los excesos arquitectónicos, sin ninguna duda. A nivel nacional, el edificio de es Fortí se tiene que batir con los 249 metros de la torre de Cristal de Madrid, que cuenta con 50 plantas. Y una curiosidad: la torre Oscura, sede de las tropelías de Sauron, el villano de El señor de los anillos, superaba los 914 metros. Ya a nivel palmesano, el aeropuerto de Palma se planta en el segundo lugar del ranking de los edificios más altos de la ciudad, con 66 metros de altura y solo tres plantas. Y la medalla de bronce se la lleva la Catedral de Palma, que con 65 metros de altura ha dominado el panorama palmesano desde 1346. La torre Asima es un icono arquitectónico desde su construcción, que data de 1973. En el polígono de Son Castelló se alza la icónica torre Asima, que cuenta con 64 metros de altura y 16 plantas. Su construcción data desde 1973. Y muy cerca de la torre de es Fortí se levanta la torre Hornabeque, construida en 1968 con 53 metros y 17 plantas. Pilar Salleras es una de las habitantes de la última planta de este edificio. Presume de las vistas panorámicas de su balcón, desde el que domina las Avingudes y divisa la Catedral, el puerto, el Castell de Bellver, el Galatzó y tiene una visión privilegiada de la torre vecina. «Me encantan las nubes. Muchos días cuando me levanto, me asomo al balcón y hago fotos de cómo está el cielo», cuenta Salleras, que vive en ese piso «desde el 24 de junio de 1978, el día que me casé». Salleras reconoce que «al principio tenía vértigo y las primeras veces me temblaban las piernas cuando me asomaba a la ventana o a la terraza. Pero al final te acabas acostumbrando». Declara que alguna vez se le ha cruzado la idea de mudarse a una vivienda más grande pero «no sé cómo podría mejorar lo que tengo ahora». Situado en el mismo centro, esta orgullosa vecina apenas coge el coche y se da paseos por toda Palma, desde el Castell de Bellver hasta el mar. A sus 72 años, Pilar Salleras dice que la convivencia con sus vecinos, que son muchos, es excelente. Poco que ver con 13, Rue del Percebe o Aquí no hay quien viva. Las torres del Portitxol son conocidas como el ‘edificio de los abogados’. «En total hay 56 pisos y todos nos llevamos de maravilla. Muchos de los hijos de los primeros residentes siguen viviendo aquí y nos conocemos todos», admite Salleras, que también cuenta que ha tenido que utilizar velas para subir y bajar las escaleras de las 14 plantas a pie cuando se ha ido la luz. Por suerte, las averías no son muy comunes y cuentan con cuatro ascensores. El ranking prosigue con el edificio Santander, también 53 metros y 14 plantas, las torres Pilarí Playa 1 y 2 (52 metros y 14 pisos), las torres del Portitxol (52 metros y 17 plantas), también conocidas como el ‘edificio de los abogados’. En Cala Major se levanta el edificio Puig d’Alaró, con 17 plantas en total, y en el Passeig Marítim, la torre Gabriel Roca 16, que data de 1960, presume de sus 17 pisos. Esta es la panorámica de las Avingudes que se disfruta desde la última planta del edificio Hornabeque. Fotos: TERESA AYUGA El edificio del Crédito Balear se levanta en la Plaça d’Espanya y la que fuera sede central de la entidad financiera perdió hace poco sus icónicos letreros. Instalado en el centro desde 1969, tiene 14 plantas. La torre Mallorca reina en las Avingudes desde Via Alemania y sigue ostentando su cartel de Seguros Ocaso. Son 17 plantas que vigilan Palma desde 1975.