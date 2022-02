Algunos residentes en Mallorca no pueden utilizar el agua del grifo para beber o cocinar, ya que no es apta para ello. La jefa de la sección de Salud Ambiental de la Conselleria de Salut, Kika Panadés, ha precisado que esto sucede en todo el término municipal de Santanyí. En concreto, no es apta para el consumo porque tiene exceso de nitratos y cloruros; esto último implica exceso de sodios y una conductividad excesivamente elevada. Santa Margalida también tiene este mismo problema.

Panadés ha precisado que un problema bastante común en las zonas en las que no se puede consumir el agua para beber o cocinar son los nitratos, que se producen por contaminación fecal o de abuso en la utilización de abonos. Esto es especialmente peligroso para los bebés porque no tienen el estómago preparado; además, puede ocasionar riesgo de padecer cáncer. Las zonas de la Isla que no pueden consumir agua para cocinar o beber porque tienen un exceso de nitratos son Costitx, Sineu, s'Horta (Felanitx) y Manacor. La jefa de la sección de Salud Ambiental ha precisado que en Manacor se ha puesto en marcha un proyecto piloto para eliminar los nitratos de dos zonas; está pendiente de ampliarse a todo el municipio. Además, han instalado una zona de agua donde las personas que lo desean pueden ir a buscarla.

Otras zonas de Mallorca tienen problemas con los cloruros por la sobreexplotación de los pozos, ya que penetra el agua del mar y ésta se vuelve más salada. Esto es lo que sucede en Cala Murada (Manacor), Cas Concos (Felanitx) y Porto Petro. Como se ha señalado anteriormente esto ocurre en Santanyí y Panadés ha subrayado que el límite de cloruro es de 250, pero en Cala Figuera se llega a 1.920, por lo que se supera con creces.

Soluciones

La jefa de la sección de Salud Ambiental ha reconocido que el término municipal que tiene más problemas con el consumo de agua es Santanyí. «Te lavas el pelo con agua del grifo y no hace jabón», ha puesto como ejemplo. A su modo de ver, la solución sería construir una desaladora en la zona del Migjorn. Se trata de un proyecto de carácter autonómico, ya que el Ajuntament no tiene capacidad para ello. De momento, no está previsto hacerlo. Sí se prevé llevar el agua de sa Costera y sa Marineta, pero esta no llegará antes de 10 años; ahora va por Petra.