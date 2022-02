Asiste atónita a lo que está pasando en su partido y no puede evitar una media sonrisa resignada cuando se menciona la pulsión suicida del PP. Por ahora, ella juega al equilibrio y dice que su presidenta en Madrid es Isabel Díaz Ayuso y su presidente nacional, Pablo Casado. Esperanza Aguirre No está de acuerdo con García Egea. Cree que debería haber dimitido.

¿Qué está pasando en Madrid?

—Que tenemos al presidente del Gobierno más mentiroso de Europa, apoyado por bilduetarras, independentistas catalanes y comunistas y aquí parece que las noticias malas son del PP.

Yo me refería al PP, que está viviendo una convulsión interna muy profunda.

—Sí, porque ahora sabemos que, por orden de alguien que no se sabe quién, próximo a la dirección nacional, se está espiando a Isabel Díaz Ayuso y eso es algo muy grave que deberían explicar cuanto antes.

¿Está con Ayuso o con Casado?

—Yo apoyo a Pablo Casado como presidente del partido y a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad de Madrid y como candidata a presidir el PP de Madrid. No me parece bien lo que están haciendo y que se esté retrasando el congreso del PP de Madrid, contraviniendo los estatutos del partido, ni que se creen gestoras para ver si disminuye el apoyo a Díaz Ayuso, que en Madrid es de un entusiasmo generalizado.

Ahora mismo no parece que vaya a pasar eso. Ayuso está más lejos aún.

—La verdad es que no lo parece, no. Insisto en lo que dije: hay en el partido algunas personas próximas, unos niñatos y chiquilicuatres, que dijeron que querían acabar con ella antes de las elecciones. Es lo que estamos viendo ahora.

En cualquier caso, tanto habrá que investigar el asunto de los detectives como el del contrato al hermano de Ayuso.

—Ese contrato está en el portal de transparencia y, si hay algún problema con la contratación pública, lo que hay que hacer denunciarlo. Lo que está pasando es que están usando el contrato del hermano para chantajear a Díaz Ayuso. García Egea ha acusado a alguien sin tener pruebas; yo en su lugar habría dimitido.

¿Cree que se tenía que haber presentado una denuncia?

—Creo que hay que investigar y ver qué ha pasado, porque me da la impresión de que contratos por urgencia de mascarillas, de aviones o de lo que fuera se han hecho en todas las comunidades autónomas y algunas, en concreto en Catalunya, de forma bastante escandalosa, la verdad.

Llama mucho la atención esa pulsión suicida del PP, que no ayuda al cambio político que persiguen.

—Pues eso creo yo también, porque lo que preocupa a todos los españoles no es nuestro proceso interno sino que nos han duplicado el precio de la luz, que el gas no lo podemos pagar, que la gasolina está por las nubes, que a los agricultores no les da lo que necesitan y el campo está cada vez peor... Yo creo que el PP, como gran partido del centro derecha que defiende el progreso, el bienestar y la prosperidad de la gran mayoría de los ciudadanos de este país, debería ocuparse de eso y no de cómo impedimos que la presidenta de Madrid, elegida por una abrumadora mayoría de madrileños, no sea presidenta del PP de Madrid. Hay que pensar más en España.

¿Eso supone poner en cuestión el liderazgo de Pablo Casado en el partido?

—Yo no pongo en cuestión el liderazgo de Casado, al que apoyé y sigo apoyando. Comparto lo que ha dicho de que el pacto en Castilla y León tiene que estar basado en los principios, pero la lealtad no está reñida con decir lo que pienso y no creo que tengamos que ser equidistantes entre los comunistas y Vox porque no es lo mismo Pablo Iglesias que Santi Abascal.

Usted cree que no hay impedimento en pactar con Vox.

—Yo creo que eso lo tiene que decidir Fernández Mañueco y no Génova, y además estamos apoyados por Vox en muchos sitios, en todas partes menos en Galicia.

En el PP hay reticencias a hacer ese pacto. ¿Por qué?

—No lo sé. Yo no te tengo ninguna reticencia porque es un partido constitucional, del que discrepo, pero con el que no tengo ninguna reticencia en pactar.

Hablemos de su libro. ‘Sin complejos’. ¿Qué dice en él?

—Salió después de las elecciones catalanas, donde los resultados fueron muy malos. El PP intentó captar los votos de Cs girando al centro, que yo apoyé, pero cometimos tres errores: cesar a Cayetana Álvarez de Toledo, en la moción de censura de Santiago Abascal se hicieron ataques personales y, el peor, una entrevista en RAC1 donde se dijo que la policía se había extralimitado. El PSOE aprovechó esa debilidad, pero Ayuso convocó unas elecciones, con éxito arrollador y hasta echó a Pablo Iglesias de la política. Ahora vemos que el PP no lo considera mérito para que los afiliados decidamos quién es nuestra presidenta

¿Qué opina de Marga Prohens?

—Me parece que es una diputada excelente de la que creo haber visto una intervención en el Congreso contra la ministra Irene Montero en la que estuvo espléndida. Me gustaría mucho conocerla.