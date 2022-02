Son Sant Joan registrará este año la mayor llegada de pasajeros de toda su historia

Otra temporada más con la misma cantinela sobre el modelo turístico. ¿Decrecimiento sí o no? De momento, donde ya se están frotando las manos no es en las oficinas de los hoteleros ni los propietarios de viviendas vacacionales, la alegría desmesurada la tienen los gestores de AENA con la caja que harán en los próximos meses. Siempre me he preguntado las razones por las que nunca se pone esta empresa estatal en el centro del debate, es la que tiene la llave de contacto de nuestra economía.