El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Toni Costa, ha criticado este lunes «las imposiciones» que prevé la nueva Ley de circularidad y sostenibilidad turística, aprobada el pasado viernes por decreto, y ha pedido políticas de incentivos para el sector turístico. En una rueda de prensa en el Parlament, Costa ha insistido en que son «una auténtica vergüenza» las formas que ha tenido el Govern a la hora de aprobar esta nueva normativa.

«Este decreto está consensuado con un grupo de personas que se podrían contar con los dedos de las manos», ha lamentando, asegurando que «los consells insulares no sabían nada de este decreto ley», a pesar de que trata una materia que es competencia directa de estos. De hecho, ha remarcado que el Consell de Ibiza, gobernado por el PP, ni siquiera recibió el documento de la ley antes de que fuera aprobado. A su juicio, «estas no son formas de trabajar» y no se puede aprobar una normativa así «sin escuchar la opinión de todos los sectores económicos implicados».

«El formato que se ha elegido para aprobar esta norma es vergonzoso», ha resaltado. Ha reiterado que «la brocha gorda» -como las medidas de sostenibilidad o circularidad- es compartida por parte del PP, aunque ha dicho que al leer «la letra pequeña» del decreto, «son todo imposiciones». «Desde el PP somos poco dados a las imposiciones, somos muy dados a las políticas de incentivos», ha expresado.

También se ha referido al bloqueo de todas las plazas turísticas, vacacionales y hoteleras que contempla el decreto. Para Costa, esta moratoria «no tiene sentido» con el techo de plazas existente, por lo que se genera «inseguridad jurídica». Por todo ello, ha avanzado que le preguntará sobre esta cuestión a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el pleno del Parlament de este martes.