Apenas hay papeles sobre la mesa, el general Fernando García Blázquez deja el cargo y se está despidiendo de las autoridades, el viernes lo hizo de toda la guarnición de la Comandancia General. El acto tuvo un significado especial, fue el último como militar en activo tras una carrera jalonada de innumerables destinos en el extranjero. Por imposición del Ministerio de Defensa, el tema de Ucrania no podía ser abordado en la conversación.

¿Cómo lleva eso de pasar a la reserva ?

Es una sensación agridulce, tenga en cuenta que llevo 42 años en el Ejército. Ahora dedicaré más tiempo a la familia, pero sé que echaré en falta la vida militar, pero la saga continúa. Uno de mis hijos también es piloto de helicópteros, está destinado en el SAR de Madrid.

General, acumula una importante experiencia en misiones internacionales ...

En nuestro Ejército esto ya es normal. Estuve en Bosnia, Afganistán, República Centroafricana, en Verona (Italia) como mando de la OTAN y en el Cuartel General del Eurocuerpo que está en Estrasburgo. Han sido diez años en el extranjero, pero mi destino en Balears ha sido una gran sorpresa. Conocí Mallorca en 1979 en un viaje de estudios y desde entonces no había vuelto. La Comandancia General tiene una carga institucional muy importante.

Estuvo en tres ocasiones en Afganistán y aprovechando su conocimiento del terreno, ¿qué ha hecho mal Occidente?

Se trabajó mucho en esos años y transmitimos valores occidentales a muchos afganos y también preparamos un Ejército regular para el país, pero entrar en la mentalidad de los señores rurales fue imposible. Dicen que nosotros tenemos el reloj, pero ellos el tiempo y es cierto. Las misiones internacionales no pueden ser indefinidas, pero sí creo que se ha logrado encender la llama de la ilusión en un sector de la población; estoy convencido que llegará un momento en que el feminismo eclosionará en Afganistán. Admito que se han hecho cosas mal en aquel país, pero no sé cómo se podría haber hecho mejor. Los talibanes son una generación mayor, el futuro está en los jóvenes.

Los fracasos de Occidente en el mundo árabe se acumulan ...

Son culturas con valores muy diferentes. Nosotros tardamos siglos en evolucionar y yo confío en que en un par de generaciones estos países evolucionen y superen esta situación, basta ver lo que ha ocurrido en Japón o la India.

El Ejército ha tenido un papel de apoyo importante durante la pandemia en tareas de vigilancia, desinfección, rastreo de contagios y vacunación ...

Desde el minuto uno todo el Ejército se volcó en ayudar a la sociedad. Ya lo habíamos hecho en el exterior y el esfuerzo ha sido extraordinario, tanto en tiempo como en medios. Aquí las relaciones institucionales fueron y son magníficas, hemos trabajado en un clima de confianza. El hecho de ser islas nos ha permitido tener mayor grado de autonomía en la toma de decisiones, de la Península sólo se tuvieron que desplazar siete equipos de vacunación; el resto se ha realizado con personal propio de la Comandancia General. Aquí somos pocos y hemos tenido que trabajar mucho.

¿Cree que la sociedad lo percibe? Hay sectores que son refractarios a todo lo vinculado con lo militar.

Entiendo que sí. El Ejército, junto con la Corona, es una de las instituciones mejor valoradas por la población, y con la pandemia todavía más. El ciudadano sabe que no somos una ONG, pero quizá nos falta todavía un grado más de integración social como ocurre en otros países como Francia o Estados Unidos, por citar dos ejemplos. En la sociedad española hay instalados estereotipos con respecto al Ejército que no conseguimos derribar. Pienso si debería ser obligatoria una asignatura que nos diera a conocer. La misión del Ejército español siempre es defender.

Utiliza de manera habitual la lengua catalana en los actos ... Es una novedad en un estamento como el militar, al menos aquí ...

Hablo muchos idiomas y tengo facilidad para aprenderlos. Hablar a las personas en su propia lengua genera empatía. El catalán lo he estudiado y habría querido que me lo hablaran más, pero los mallorquines son extremadamente educados. El mallorquín lo utilicé desde el primer día que llegué, en especial cuando me dirijo a la sociedad; es una manera de valorar la cultura de las Islas. A mi me gustaría que si mis hijos hubieran nacido aquí dominasen por igual el malloquín y el castellano, creo que es una cuestión de sensibilidad y a mí me lo han agradecido mucho.

¿En que situación se encuentra la guarnición de Balears?

El Ejército español ha reducido sus efectivos con su profesionalización y se ha especilizado en las misiones en el extranjero, por eso hay una tendencia a la concentración y Balears, por fortuna, no tiene ninguna amenaza especial y se mantiene una guarnición básica formada por alrededor de un millar de personas. La dependencia del mando de Canarias es simplemente administrativa. Hay que tener en cuenta que las Islas podrían reforzarse en pocas horas. No obstante debo decir que el batallón Filipinas es uno de los mejor preparados de España, con un nivel máximo de adiestramiento. El próximo año una de sus compañías estará destinada en el Líbano.

Una última cuestión, ¿no cree que se deberían liberar instalaciones militares en desuso para disponer de suelo público y edificar viviendas asequibles?

Lo siento, pero no le puedo responder, todos estos inmuebles (cuarteles y solares) los gestiona el Ministerio de Defensa, el Ejército no participa en nada.