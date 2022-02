Siete de cada diez mayores de Baleares están descontentos con la atención que reciben de su banco

El 71% de las personas mayores de Baleares, porcentaje similar a la media nacional, aseguran estar insatisfechas o muy insatisfechas con la atención que reciben de su banco, según revela una encuesta realizada por el diario 65ymás. En concreto, el 69% de los sénior se muestra descontento (el 46% se reconoce insatisfecho y el 23%, muy insatisfecho) con la atención recibida, frente a un 27% que está satisfecho y un 4% que se considera muy satisfecho. El porcentaje de personas que están insatisfechas o muy insatisfechas es superior a la media en Melilla (83%), La Rioja (78%), Cantabria (77%), Ceuta (72%), Comunidad Valenciana (71%), Baleares (71%), Región de Murcia (71%), Galicia (70%), Andalucía (70%), Cataluña (70%) y Comunidad de Madrid (70%). Los sénior descontentos representan el 69% en Castilla y León, el 67% en Asturias, el 66% en Extremadura, el 65% en País Vasco, el 64% en Aragón, el 60% en Castilla-La Mancha, el 60% en Canarias y el 59% en Navarra.

Aunque el sondeo concluye que el 70% del colectivo sénior opera en banca 'online' (mayoritariamente a través del ordenador), el 48% de los encuestados reconoce que no tiene los conocimientos necesarios para operar con banca digital. Solo el 12% dice haber recibido formación para ello por parte de su banco, aunque de este grupo el 54% declara no estar satisfecho con la formación recibida (el 19% no la consideró útil y al 35% solo le sirvió "más o menos"). Además, el 40% asegura que tiene dificultades para operar con los cajeros automáticos, dispositivos en los que cada vez se realizan más gestiones, que antes se llevaban a cabo en ventanilla.

En cuanto a las peticiones de los mayores a los bancos, el 80% de los encuestados quiere más atención personalizada, el 7% pide que se amplíe el horario de atención al cliente en las sucursales, el 5% demanda más formación para operar vía 'online', otro 5% solicita simplificar la banca 'online' y un 3% reclama atención personalizada en casa. El presidente del comité editorial de 65ymás, Fernando Ónega, ha señalado que las personas mayores "están en pie de guerra porque se sienten abandonadas y maltratadas", mientras que la directora del medio, Ana Bedía, ha añadido que la exclusión financiera "es solo la punta del iceberg", pues se trata de un problema que afecta a más sectores.