Primer juicio en Palma contra las mafias de las pateras

Un joven de 20 años ha negado este jueves en la Audiencia ser el encargado de una patera que desembarcó el 14 de agosto en medio de la Cala del Mago en Calvià. «Yo pagué y embarqué», ha señalado en la vista en la que se defiende de una acusación por la que la Fiscalía le reclama una condena de cinco años de cárcel. El investigado señala ahora otra persona como el patrón. Es el primer juicio que se celebra contra los responsables de la llegada de pateras a Balears y la Fiscalía sostiene que forman parte de una organización estable dedicada al tráfico de personas.

El acusado rechaza su participación e insiste en que abonó el equivalente a 700 euros. «No he sido yo, el encargado es el que dirigía la embarcación». Explicó varias contradicciones con lo que dijo cuando estaba detenido: «Me dijo que no hablara y tenía miedo. Ahora todos han quedado en libertad pero yo no». La llegada de la patera se produjo a las once y diez de la mañana, con la costa llena de gente. Todo el desembarco de los 16 ocupantes fue grabado en varios vídeos. El acusado intentó llevarse la embarcación. Sin embargo, rechaza cualquier responsabilidad «yo hacía lo que me decían». Asegura que el patrón fue quien le dijo que se llevara la barca de allí porque, según excusa, «era una playa privada» y más tarde que lo hizo para que no la encontrara la Guardia Civil.

El problema para el acusado es que en la grabación se le ve marcharse solo con la patera y fue el único que no se bajó. Aún así se mantuvo en su negativa a que fuera el encargado y dice que no se encargaba del viaje. La fiscal también preguntó sobre el viaje al acusado, que reconoció que salieron el doce de agosto con muchas otras embarcaciones. El trayecto duró dos días y asegura que llevaban chalecos salvavidas pero que se los quitaron porque hacía calor. También niega que se hubiera cambiado de ropa varias veces para ocultarse: «No llevaba ropa, me tuvieron que dar un pantalón corto al llegar».

El inspector de la Policía Nacional encargado de la investigación que ha explicado que se interrogó a todo el pasaje y que ninguno de ellos declaró, salvo uno dijo que solo lo haría como testigo protegido porque tenía miedo. Fue esta persona quien identificó al acusado como el patrón, algo que comprobaron con los vídeos y las imágenes que los propios inmigrantes hicieron durante el viaje. Es el primer juicio que se produce después de las oleadas de pateras que se han producido en los dos últimos años con el 'boom' de la ruta desde el norte de Argelia hasta Balears. Ayer estaba señalada otra vista contra otro de los patrones al que la Fiscalía reclama una condena de seis años de cárcel por guiar una embarcación hasta Formentera con trece migrantes a bordo en septiembre.