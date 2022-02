Los trabajadores de Baleares se encuentran entre los más beneficiados por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debido a que sus sueldos suelen ser bajos por ser empleos poco cualificados. Desde la Conselleria de Treball han asegurado que no disponen del número exacto de empleados de las Islas que verán incrementados sus salarios, pero un estudio de CCOO sostiene que en toda España la subida del SMI beneficiará a 1.809.000 personas. El Gobierno y los sindicatos han acordado que el sueldo mínimo suba hasta los 1.000 euros mensuales, repartidos en 14 pagas, en 2022; las patronales CEOE y Cepyme lo han rechazado. Hasta ahora el salario mínimo era de 965 euros, por lo que se incrementa en 35 euros.

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, ha explicado que «Baleares tiene un problema muy grave de salarios, ya que al ser una comunidad que vive del sector servicios (turismo y restauración en su mayoría) tiene un porcentaje muy alto de personal no cualificado». En este punto ha añadido que «este tipo de trabajadores está muy cerca de cobrar el SMI. Por una parte, porque hay muchas personas capaces de hacer trabajos similares y. por otra. porque -desgraciadamente- hay complementos que no se declaran oficialmente (horas extras, propinas o incluso parte del salario base con contratos de media jornada cuando la realidad es otra)».

El citado economista ha argumentado que el salario medio mensual en Baleares está por debajo de la media. Según el último dato publicado por el INE el sueldo medio en las Islas era de 1.884,85 euros, mientras que el nacional ascendía a 2.038,59. «Esto indica bien a las claras que en Balears un porcentaje muy elevado de la población se ve afectado por la subida del SMI», ha manifestado. No obstante, ha precisado que este dato corresponde a 2020, cuando el Archipiélago «se vio muy afectado por la pandemia».

Langa ha puntualizado que esta subida del SMI también tiene un aspecto negativo: «afectará positivamente y de forma directa a estas personas pero de forma relativa», ya que esos 35 euros más al mes no reducirán las dificultades para hacer frente a los elevados precios del alquiler y la energía.

En este punto, se ha planteado cómo afectará a las empresas esa subida de coste laboral, sin contraprestación en términos de productividad. Además, ha añadido que también están soportando los elevados costes de la energía y ha destacado que muchas empresas no pueden repercutirlo a sus clientes. «Si las empresas pierden incentivos para contratar e incluso cierran por no poder frente a tanto incremento de coste (no solo el pequeño incremento del SMI) indirectamente les afectará mucho y no olvidemos que las empresas están sufriendo mucho desde el inicio de la pandemia», ha concluido.