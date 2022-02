El Parlament condena el asesinato de Samuel Luiz, con la oposición de Vox

El pleno del Parlament ha condenado este martes el asesinato homófobo del joven gallego Samuel Luiz, última víctima mortal de la LGTB-fobia en España, con 52 votos a favor de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que ha realizado 2 votos en contra. La cámara ha aprobado este martes una proposición no de ley de los grupos del Pacte en la que expresa su pésame y solidaridad con la familia y amigos de Luiz y pide «justicia cuanto antes».

En virtud de la propuesta presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, el Parlament ha condenado los ataques de violencia física o verbal hacia personas del colectivo LGTBI «que se han producido últimamente en todos los ámbitos: social, familiar, laboral, deportivo y educativo». Insta a las administraciones públicas responsables y la sociedad civil a «dar todo el apoyo a las víctimas y seguir impulsando medidas para cortar esta espiral de odio», también con 52 votos a favor y 2 en contra de Vox. Con ese mismo resultado de voto, el Parlament insta al Gobierno central a que, en todos los ámbitos de representación internacional, forme parte «de las acciones necesarias para poner freno a las legislaciones y actos de gobiernos estatales, regionales o locales que supongan un retroceso en los Derechos Humanos, especialmente aquellos que se amparen en posiciones de odio y rechazo hacia el colectivo de personas LGTBI». También se ha debatido una proposición no de ley del grupo popular que pretendía rechazar las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la industria cárnica, pero solo se han aprobado dos puntos que no hacen referencia a esa entrevista.

El Parlament ha aprobado por unanimidad reconocer el trabajo de los ganaderos, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos, para hacer posible que el sector y la industria cárnica se adapten a las nuevas exigencias, reguladoras y sociales, en materia medioambiental, de bienestar animal y seguridad alimentaria para conseguir los máximos estándares de calidad. También ha aprobado, con 52 votos a favor y 2 abstenciones de Vox, insta al Govern balear a agilizar la aplicación y la ejecución de las medidas y actuaciones contenidas en el «Plan estratégico para la ganadería de Baleares».