El PP pide a Negueruela el texto de la nueva ley turística

La diputada del PP Salomé Cabrera ha reclamado este martes el texto de la reforma de la Ley de Turismo de Baleares a lo que el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha respondido que el Govern informa primero a sindicatos y patronales y «la oposición tiene su momento». Cabrera ha reprochado a Negueruela que el Govern haya presentado la ley turística en Madrid y este martes en Barcelona sin tener un texto, lo que genera incertidumbre, y le ha acusado de tomar el pelo a los ciudadanos de Baleares y menospreciar al Parlament, en el turno de control a la acción del ejecutivo en el pleno.

Negueruela ha defendido que no hay incertidumbre porque las federaciones y asociaciones empresariales están negociando con el Govern. «Los grupos de la oposición tienen su momento» ha dicho el conseller, que ha añadido que el ejecutivo busca los acuerdos «con los agentes sociales en un momento previo». «Discutimos con organizaciones sindicales y empresariales cómo debe ser el modelo de salida de esta crisis y cómo hay que hacer cambios necesarios para mejorar la calidad del empleo y mejorar la calidad ambiental. Que ustedes no se enteren no quiere decir que no se trabaje», ha dicho Negueruela.

Pregunta de la diputada @salomecr (@GrupPopularIB) al conseller de @Treball_goib, @Iagonegue, relativa a situació del projecte de llei turística pic.twitter.com/FGZ29RTLGu — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) February 8, 2022

Cabrera ha insistido en que «es responsabilidad y obligación» del Govern que la oposición tenga conocimiento sobre una reforma legislativa que afectará a la principal industria de Baleares y ha mencionado críticas a la normativa como que la FEHM lamenta falta de perspectiva integral de la ley y pide involucrar a toda la cadena de valor turística. Según la diputada popular, la CAEB ha reprochado la desinformación, PIMEM la precipitación y los pequeños hoteleros los plazos para adaptarse. Cabrera ha dicho estar de acuerdo con mejorar las condiciones del empleo y medioambientales y ha precisado que «lo inaceptable es la falta de transparencia, de rigor y de seriedad con la que está llevando este tema». «Que lo tramitara como decreto lo último que nos faltaría», ha dicho la diputada. Negueruela ha respondido que esas críticas son «titulares de hace semanas» y que «las reuniones tienen que ser como son y la oposición se enterará». Ha criticado a Cabrera por quedarse en las formas y por no decir «nada del fondo de las propuestas del Govern, ni del fondo de la reforma laboral que beneficiará a 55.000 trabajadores de las islas ni del fondo de la ley turística que beneficia a más de 30.000 trabajadoras del sector». «El trabajo real es que se están transformando realmente las islas, mejorando la calidad del empleo y apostando por un cambio de modelo», ha zanjado el conseller de Turismo.