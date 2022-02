Rodar un cortometraje; visitar estudios de cine; conocer profesionales del sector e, incluso, ayudar a decidir el voto en las categorías de los premios Goya. Son algunas de las experiencias que formarán parte del curso de comunicación audiovisual que el Bellver International College de Palma ofrecerá como optativa de Bachillerato a partir de septiembre. El título estará avalado por la Universidad de Cambridge. Se trata del primer centro británico de España que apuesta por la producción cinematográfica en Bachillerato, con el objetivo de que los alumnos «salgan con 18 años capacitados para trabajar profesionalmente en el sector», asegura quien será el coordinador y profesor de la asignatura, Marcos Cabotá. «A los dos años tendrán la sensación de haber trabajado en la industria del cine porque sabrán exactamente cómo funciona», afirma el docente, que es miembro de la Academia de Cine y ha sido nominado dos veces a los Goya.

Director de una decena de películas, como La Jaula y I am your father (dirigida junto a Toni Bestard), Cabotá también estudió en el Bellver College. «Vivimos un boom de la creación cinematográfica y como director me cuesta encontrar profesionales», dice, y añade que la formación que impartirá tiene múltiples salidas laborales dentro del sector además de dirección de cine, como puede ser producción, técnico de cámara, maquillaje y vestuario. De hecho, Cabotá no descarta trabajar con sus propios alumnos una vez se hayan formado. El profesor impartirá el contenido durante los dos cursos, pero los exámenes vendrán sellados desde la Universidad de Cambridge y se corregirán en Reino Unido.

Marcos Cabotá y su equipo, durante el rodaje de su película ‘Noctem’. Foto: MARCOS CABOTÁ

Enseñanza «personalizada»

«La implementación de la asignatura forma parte de un plan de desarrollo para mejorar la educación del centro», según explica el director del Bellver, Vincent Déperrois. «Queremos ser un referente dentro y fuera de España, y para eso debemos de responder a las necesidades de las nuevas generacions e industrias en auge», apunta. Sobre el centro que dirige, dice que es «pequeño» y «humilde», y que precisamente eso es lo que les permite dar una educción más «personalizada». Desde hace cuatro años disponen de un programa de charlas con expertos que visitan el colegio para hablar con los alumnos de Bachillerato.