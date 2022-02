Muchos ciudadanos de las Islas se podrán estos días la vacuna contra la COVID-19, ya sea la dosis de refuerzo o la primera, y surgen dudas como si es aconsejable esperar un tiempo para hacer deporte, beber alcohol o tener relaciones sexuales. El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha manifestado que «en Europa no existe pauta alguna que inste a la población a evitar el deporte tras recibir las vacunas contra el coronavirus», pero ha advertido que si se practica «se aconseja especial precaución. Lo más recomendable es esperar unas ocho horas tras la vacunación para comprobar que no se den efectos secundarios. Así, existe la recomendación de que no conviene exponer a nuestro cuerpo a grandes sobreesfuerzos en los momento previos o inmediatamente posteriores a recibir la vacuna».

Además, en el caso de tener efectos secundarios «no es aconsejable realizar actividades físicas intensas. Además se recomienda no realizar ejercicio intenso si una persona presenta síntomas como la fatiga, malestar general, fiebre o cefalea. Sólo se contraindica cualquier tipo de ejercicio ante sintomatología grave como por ejemplo la anafilaxia (reacción alérgica extremadamente grave que afecta a todo el organismo) o efectos secundarios más severos». No obstante, ha insistido en que «no existen estudios científicos que contraindiquen el deporte con la vacunación contra la COVID-19» de forma generalizada. De hecho, ha destacado que «diferentes estudios científicos han concluido que después de recibir alguna de las vacunas, las personas deportistas han presentado una mayor cantidad de anticuerpos respecto aquellas personas que no realizan deporte». Sobre la recomendación de practicar sexo, el especialista en Salud Pública también ha señalado que se debe actuar con precaución en las ocho horas siguientes a la vacunación contra el coronavirus. En cuanto al consumo de alcohol, las autoridades sanitarias aconsejan de forma generalizada evitarlo o consumirlo con moderación, especialmente si hace después de haber sido inoculado. Sin embargo, ninguna de las dos actividades mencionadas con anterioridad están contraindicadas.