La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha animado este lunes al canal Horeca «a priorizar el producto local porque el sector primario es el alma de las Islas» y «quien dibuja y cuida el 80% del territorio». Así lo ha indicado la consellera durante la inauguración de la quinta edición de la feria Horeca Baleares en Mallorca, donde la Conselleria dispone de un stand exterior, de 80 metros cuadrados, con una amplia representación de producto agroalimentario local. La feria ha arrancado este lunes y estará abierta hasta este miércoles, de 11.00 a 19.00 horas.

De la Concha ha visitado el stand, que lleva por lema 'Quatre illes per assaborir', junto al director general de Políticas para la Soberanía Alimentaria, Aram Ortega, y ha celebrado que la feria haya vuelto después del parón del año pasado a causa de la COVID-19. La consellera ha recordado que la Conselleria, a causa de la COVID-19 y las restricciones en el canal Horeca, puso en marcha dos planes de choque que «han sido vitales para mantener el sector, porque no podía parar en seco». También ha destacado medidas «pioneras como la compra pública de excedentes del sector primario para destinarlos a las entidades sociales».

Además, ha añadido que la COVID-19 ha puesto de relieve que el canal Horeca «compraba más producto local del que se pensaba». De hecho, según el Govern, la hostelería, la restauración y el catering absorben el grueso de la producción local, con el 70% del total. A lo largo de los tres días de feria, una treintena de empresas de producto local de Baleares mostrarán y darán a probar sus productos en el stand de la Conselleria, el cual consta de seis escaparates, cinco de los cuales dedicados a empresas, asociaciones y entidades. Este lunes, en el turno de mañana, están presentes en el stand la DO Binissalem, Som Pagesos de Mallorca (Agromallorca, Es Merca, Agroilla y Terracor), la IGP Almendra de Mallorca, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y la DO Oli de Mallorca.

En el turno de tarde está prevista la participación de queso de la DO Mahón-Menorca, Som Pagesos de Mallorca, Es Garrover de Mallorca, Granola sense nom y Va de Bio. Este próximo martes estarán presentes en el stand de la Conselleria la IGP Sobrasada de Mallorca, Som Pagesos de Mallorca, la IGP Almendra de Mallorca, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, la DO Binissalem, queso de la DO Mahón-Menorca, Oli Novembre, Es Garrover de Mallorca, Granola sense nom y Va de Bio. Finalmente, este miércoles estarán presentes la DO Binissalem, la IGP Ensaimada de Mallorca y Pa d'aquí, la IGP Almendra de Mallorca, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, Agromallorca SAT, Eco Ayreflor, Oli Novembre, la cooperativa de pagesos ecológicos de Mallorca, Megarawbar, la DO Pla i Llevant y Vi de la Terra de Mallorca. Asimismo, la Conselleria de Agricultura cuenta con un espacio informativo que cada día de la feria ofrecerá información y folletos de la variedad de la oferta agroalimentaria de las empresas, cooperativas y entidades que no están presentes en la feria.