La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha preferido, este lunes, «no especular» acerca del tiempo que se mantendrá en vigor el pasaporte COVID y ha defendido «su impacto positivo en la sociedad balear». Según ha recordado la presidenta Armengol en rueda de prensa, «el Pasaporte COVID es una herramienta que se puso en marcha, porque así lo avaló la Justicia, de manera consensuada y a demanda del sector del ocio nocturno y de la restauración». Y, ha continuado diciendo, «ha ayudado a dar mayor seguridad en espacios con más aglomeraciones, y a incentivar la vacuna, también hay que reconocerlo».

Por tanto, ha enfatizado, «es un instrumento que ha servido y sirve en este momento de pandemia». «Dicho esto», ha precisado la dirigente autonómica, «el Govern está valorando la situación sanitaria de Baleares en estos momentos, con una incidencia a la baja, pero una presión hospitalaria aún complicada». Así, pese a decir que el tiempo que estará en vigor el pasaporte COVID «es una de las cuestiones que se están estudiando» como ocurre con el resto de medidas actualmente vigentes, ha apuntado que cuando se habla de COVID-19, no le gusta especular. «Es muy fácil desde la oposición dar ideas, criticar, o proponer sin razonar mucho. A mí me gusta hacer las cosas tras hablar con los sanitarios y escuchar lo que dicen, pero no aventurar porque esto causa muchos problemas a la ciudadanía», ha afirmado, a la vez que ha dicho que «en el momento en que sea cierto que se retira el pasaporte COVID se anunciará y explicará».

Por otro lado, la presidenta se ha referido a la manifestación que tuvo lugar en Palma el 29 de enero en contra las medidas sanitarias, en especial del Pasaporte COVID. «Soy partidaria del derecho a manifestarse, quejarse y criticar pero todos tenemos que cumplir la normativa», ha dicho al respecto, asegurando que le «duele en el alma» ver que «hay quienes incumplen la legalidad». «Si una persona está obligado a ir con la mascarilla, tiene que llevarla, porque todos tenemos que cumplir la ley nos guste mas o menos, por eso vivimos en una sociedad democrática», ha enfatizado Armengol, quien ha censurado que «hay muchos que hablan de ley o Constitución y luego respaldan determinadas cuestiones que no la cumplen».

«Quien se quiera manifestar que se manifieste pero que cumpla la normativa, porque además esta es para proteger la salud de los demás y hay que tenerlo en cuenta», ha insistido la dirigente balear, quien ha considerado, además, que quienes critican las medidas sanitarias «deberían expresar su desacuerdo con las mismas con unos argumentos sólidos». «¿Qué ha hecho mal o en qué ha perjudicado un Certificado, que cuando se ha puesto en macha ha sido a petición de los sectores económicos, de acuerdo con el Govern y para proteger a la población?», se ha preguntado y ha sentenciado que «las cosas se han hecho bien y la medida ha impactado positivamente en la sociedad». balear.