La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sílvia Cano, ha presentado en rueda de prensa los asuntos que este martes se debatirán en el pleno del Parlament, entre los que destaca una Proposición No de Ley (PNL) cuyo objetivo es detener la escalada de LGTBIfobia en Europa. Según ha informado este lunes el Grupo Parlamentario en una nota de prensa, el diputado socialista Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa, presentada conjuntamente por PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, ha explicado que «quien apoya los discursos del odio está dando por válido los ataques que sufran las personas del colectivo». Así, Ferrer ha incidido en que «poner en el centro de la política estas agresiones es importante porque de lo que no se habla, no existe».

La Proposición No de Ley condena el asesinato homófobo del joven gallego Samuel Luiz, última víctima mortal de la LGTBIfobia en España, expresa su pésame y solidaridad con su familia y amigos, y desea que se haga justicia lo antes posible para Samuel. «Fue asesinado por causas homófobas, desgraciadamente no ha sido el único ataque, hace unos días en Palma vimos la exclusión de un joven Lgtbi en una discoteca de Palma», ha subrayado Ferrer. También, la propuesta condena todos los ataques de violencia física o verbal hacia las personas del colectivo Lgtbi y que se han producido últimamente en todos los ámbitos, e insta a las administraciones públicas responsables ya la sociedad civil a dar todo su apoyo a las víctimas y seguir impulsando medidas para cortar esa espiral de odio. Ferrer ha explicado que el último punto de la PNL insta al Govern a que forme parte de las acciones necesarias para poner freno a las legislaciones y actos de gobiernos estatales, regionales o locales que supongan un retroceso en los derechos humanos, «especialmente aquellos que se amparen en posiciones de odio y rechazo hacia el colectivo de personas Lgtbi». Otros asuntos En cuanto a otros asuntos del pleno, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sílvia Cano, ha detallado que este martes se debatirá una propuesta impulsada por el Partido Popular para rechazar las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas y que desde el Grupo Parlamentario Socialista rechazarán. «Una vez más el PP vuelve a llevar al pleno de la cámara autonómica un asunto que no afecta a nuestras Islas, ya que aquí no existe el fenómeno de las macrogranjas, en Baleares tenemos un modelo extensivo de ganadería con todos los parámetros medioambientales europeos» , ha dicho Cano y ha añadido que «siguen preocupados en obedecer las órdenes que les llegan de Madrid y hacer todo lo que dicte su líder nacional que de cada vez está más inmerso en una espiral de negacionismo político». Además, Cano ha expuesto que «el principal partido de la oposición nos lleva un tema ajeno a la realidad de las baleares, ajeno a las realidades del campo de las Islas y que, es mejor, una defensa de las macrogranjas». «Estaría bien que dijeran a qué municipio de las islas querrían poner una macroganja, ya que las defienden tanto», ha interpelado. Así, Cano ha dicho que «esta carencia de ideas del PP nacional se traduce en una carencia de proyecto del PP de Marga Prohens en las islas, quien hace seguidismo absoluto de Génova, y demuestran un martes más que no tienen propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos de Baleares». En cuanto a la actualidad política, Cano ha recordado que «el Partido Popular se está poniendo de espaldas cuando tiene la oportunidad de mejorar la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas de las Islas con la reforma laboral». «Es lo que ha hecho Prohens, votando que no a una reforma consensuada que beneficiará a más de 50.000 trabajadores temporales, 13.000 de los cuales son jóvenes, que pasarán a ser fijos discontinuos», ha dicho. La portavoz adjunta socialista ha incidido en que «una reforma laboral que desde que está en vigor ha duplicado las contrataciones fijas respecto a enero del año pasado» y ha concretado que «si esto es posible no habrá sido gracias al voto de Marga Prohens, que además se llevaba las manos a la cabeza al saber que pese a todos los esfuerzos por tumbar la reforma laboral con los diputados tránsfugas, salió por un error humano de los suyos». Por último y en relación con este tema, esta semana el diputado Enric Casanova defenderá en la Comisión de Turismo y Trabajo una PNL de apoyo a la reforma laboral. «Mientras que con el PP vivimos el mayor recorte en derechos sociales, laborales y en el estado del bienestar gracias al gobierno socialista, avanzamos y ganamos en derechos», ha concluido.