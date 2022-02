PP y Ciudadanos han pedido este lunes la retirada del certificado en Baleares. El Partido Popular (PP) instó, este lunes, al Govern a suprimir «esta misma semana» el uso obligatorio del certificado COVID en todos los ámbitos por considerar que ha dejado de ser necesario y eficaz. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, ha precisado que su partido apoyó en su momento la obligatoriedad del certificado COVID para incentivar la vacunación, que según su criterio «es la única medida efectiva y a cambio de no más restricciones pero ya no es eficaz». Costa ha destacado que «es el momento de levantar todas las restricciones; a día de hoy ya no es necesario ni el certificado ni la mascarilla en el exterior». Además, el portavoz del PP en el Parlament ha remarcado que «hemos conseguido superar lo peor de la sexta ola pese a la caótica gestión del Govern de Armengol, sin más restricciones, tal y como le pedimos».

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, ha reclamado este lunes la retirada del certificado COVID en Baleares porque se ha demostrado que es «inútil» y no ha evitado la escalada de contagios. En una rueda de prensa, la portavoz de la formación liberal ha asegurado que no se entiende que el Govern hable de «normalizar y gripalizar» y al mismo tiempo mantenga restricciones. «Es inaudito que se exija en el ocio, la restauración y los gimnasios y no a los acompañantes que acceden al Hospital de Son Espases», ha añadido. También, Guasp ha pedido coherencia al PP, que mantiene la obligatoriedad del pasaporte COVID en Comunidades Autónomas en las que gobierna. La líder de Cs en Baleares ha pedido la retirada del pasaporte tras conocerse el acuerdo para dejar de exigir la mascarilla en exteriores, algo que, ha apuntado, «no estaba sustentado en ninguna evidencia científica». «Estamos contentos y celebramos el cambio de criterio. Por fin se ha reconocido que era un error y que fue una medida que Pedro Sánchez se sacó de la chistera», ha añadido. Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha pedido que la decisión de retirar o no la obligatoriedad del certificado COVID se tome siguiendo el criterio de los expertos. «Igual que se quiero hacer una puerta llamo a un carpintero, hay que hacer lo que diga el comité técnico porque los políticos no tenemos porqué saber de todo», ha señalado en una rueda de prensa en la Cámara autonómica. El portavoz ecosoberanista ha insistido en que seguir el criterio de los médicos ha sido siempre la posición de su partido.