El portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha pedido este lunes que el debate sobre la posibilidad de que el aeropuerto de Palma reciba el nombre de Rafa Nadal no sea una «batalla política» mientras que el portavoz de Més per Mallorca en la Cámara autonómica, Miquel Ensenyat, ha insistido en que el «gran problema» es la gestión de la infraestructura.

En una rueda de prensa en el Parlament, Costa ha reiterado la opinión favorable del PP para que el aeropuerto reciba el nombre del tenista «porque dentro y fuera de las pistas ha demostrado ser merecedor de tal honor». Sin embargo, el portavoz de la formación 'popular' ha pedido que no se convierta el posible debate en una «batalla política» que podrían «desmerecer e incomodar» el nombre «del mejor tenista español de todos los tiempos».

Por su parte, también en rueda de prensa, el portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha insistido en que el «gran problema» del aeropuerto de Palma no es su nombre sino su gestión. «El gran problema de Son Sant Joan es que ninguna de las administraciones de las Islas, ni el Consell de Mallorca, ni el Parlament ni el Govern tiene ningún poder decisión sobre la infraestructura», ha apuntado. Ensenyat ha dado la bienvenida al PP al debate del aeropuerto y ha insistido en que no puede quedarse en el nombre.