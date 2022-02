L'Obra Cultural Balear compleix enguany 60 anys de vida. Una efemèride que ens permetrà retre homenatge a totes les persones que dedicaren temps, esforç i il·lusió a la tasca de preservar el patrimoni identitari de les Illes Balears del qual la llengua catalana i la cultura pròpia del país n’han estat i en són els eixos centrals de la seva activitat.

Sis dècades són un moment excel·lent per revisar i reconèixer quina ha estat la trascendència històrica de l’OCB i quin paper vol jugar, d’ara endavant, dins la nostra societat. És amb aquest objectiu, mantenir-ne l’herència i impulsar-ne l’acció de present i futur, que encapçalaré l’única candidatura que es presentarà a les eleccions de dia 24 de febrer. Assumir aquesta responsabilitat serà, per a tots els membres que integram la candidatura, una tasca apassionant i engrescadora. Som un grup de persones procedents d’àmbits professionals diferents, però amb un denominador comú, l’estima per la llengua, la cultura i el país.

Des de l’any 1962 en què, a iniciativa de Francesc de Borja Moll, es va crear l’OCB, la societat mallorquina i balear s’ha transformat radicalment, els reptes canvien i també els objectius que s’ha de fixar l’entitat per afrontar-los. Sabem que la nostra tasca serà complexa, com ho ha estat al llarg d’aquests 60 anys, en què l’OCB ha hagut de fer feina sovint en circumstàncies molt adverses. El llegat històric ens demostra però, que en els moments en què la llengua i la cultura pròpies han estat més amenaçades, l’OCB ha estat el catalitzador imprescindible per aconseguir que la ciutadania es mobilitzàs per defensar allò que ens uneix i ens defineix com a poble.

La candidatura que encapçal es presenta amb la humilitat i el respecte que ens mereixen els nostres predecessors i el renom de la institució i amb el convenciment que l’OCB ha de ser la casa comuna i el punt de trobada de tots els que estimam Mallorca, les Illes Balears i els elements culturals que ens defineixen. Avui, com fa 60 anys, llengua, cultura i país han de ser els pilars sobre els quals centrem la nostra tasca. Per tant, tothom que comparteixi aquests valors s’ha de sentir convidat a participar-hi, independentment, de la seva ideologia, lloc de naixement o llengua materna. En definitiva, volem reforçar un projecte centrat en les necessitats de les Illes Balears, oferir una gestió eficaç, transparent i participativa però, sobretot, guanyar-nos la confiança dels socis i de la ciutadania.

La xarxa territorial de delegacions de l’OCB ha de ser el punt de partida per fer créixer el nombre de socis de l’entitat i ampliar-ne la base social i Can Alcover, la nostra seu, ha de tenir les portes obertes a les associacions i col·lectius que vulguin participar en la vertebració del nostre país, una acció que passa per defensar, prestigiar i difondre el nostre patrimoni lingüístic i cultural.

Així mateix, l’OCB ha de ser la veu de la consciència lingüística del país, per tant, vigilarem que les institucions públiques compleixin les seves obligacions de preservar i promoure, de manera transversal, el nostre patrimoni cultural. Aquesta tasca és irrenunciable perquè garantir el futur de la nostra llengua i cultura és responsabilitat de tots però, especialment, dels poders públics que han de ser els primers a defensar-les i a donar exemple.

I si els vents de la història se’ns giren en contra, haurem d’estar preparats per alçar-nos com un sol cos, perquè com va afirmar Pompeu Fabra: «Només tendrem el que nosaltres sapiguem guanyar». Tenim el capital humà necessari per a dur a terme aquesta empresa, posem fil a l’agulla i sumem per fer de l’OCB una entitat més gran i per molts d’anys.