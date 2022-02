Pere Soler y Bel Febrer han considerado «injusto y poco riguroso» que el PI les expulse y suspenda de militancia respectivamente. Así lo han manifestado, este sábado, en una comparecencia para dar explicaciones y hacer una valoración sobre la decisión definitiva del Comité Ejecutivo Autonómico de El PI, que fue comunicada este viernes a las 21.00 horas, y en la que se ratifica la expulsión de Soler y la suspensión de militancia de Febrer. Ambos político han afirmado, al respecto, que es una decisión «poco rigurosa y basada en argumentos poco fundamentados basados en criterios políticos y no en los estatutos».

Concretamente, Soler ha explicado que «si ya no se estaba de acuerdo en el fondo, ahora tampoco en las formas». «Han tenido mucha prisa por expulsarme y se ha han colado claramente en los plazos», ha censurado. «El presidente de El PI, Tolo Gili, comunicó al Consell mi expulsión antes de los 15 días hábiles o naturales», ha apuntado. «En los estatutos no hay ninguna previsión que vaya en contra de los que hemos hecho, por eso iremos por todas las vías necesarias», ha dicho también el inquer. Por su parte, Bel Febrer ha manifestado que «no tiene sentido que haya sentencias distintas cuando los dos políticos han actuado igual».

«Supongo que han actuado así por no quedarse sin grupo político en el Consell», ha precisado. «Ahora quiero saber si me tendrán en cuenta o no», ha enfatizado. Aun así, ambos políticos han remarcado que sus actuaciones «son las que tenían que hacer» y han dudado de la «rigurosidad» del comité. «La defensora de los afiliados no nos ha llamado para escuchar nuestra opinión y recavar información, no nos podemos fiar de esta resolución que solo está fundamentada en intereses políticos de una parte del partido», han señalado.