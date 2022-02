Unos treinta profesores interinos de FP no podrán ejercer el próximo curso

Hasta una treintena de profesores interinos de Formación Profesional (FP) de Baleares no podrán ejercer a partir del curso que viene porque no han estudiado un grado sobre la materia que imparten, como les lleva pidiendo la Conselleria d’Educació desde hace seis años para adaptarse a la normativa estatal. Los primeros avisos del Gobierno para que estos profesores regularizaran su situación datan de 2010, según fuentes de la Conselleria, que recuerdan que en aquel momento había más de un centenar de educadores en esta situación. Desde entonces muchos han estudiado lo exigido, pero los que no lo han hecho alegan dificultades para compaginar el estudio con el trabajo y el cuidado de hijos y padres enfermos. Los afectados que no lo han hecho ahora tienen entre 50 y 60 años y acumulan más de 25 años de experiencia. El colectivo acudirá a la vía judicial en contra de la exigencia de la Conselleria, confirman tres profesores.

«La experiencia ahora ya no cuenta», lamenta una de las afectadas y miembro de la directiva del Sindicat d’Interins Docents de les Illes Balears (Sidib), Lola Carmona. Hace casi 30 años que es profesora técnica de gestión administrativa y ahora tiene 56 años. Intentó regularizar su situación empezando el grado de Relaciones Laborales, pero no le gustó y se pasó a Magisterio. Tuvo muchas dificultades para adaptar su media jornada como profesora y la universidad porque tenía un horario «infumable», pero consiguió aprobar muchas asignaturas. Lamenta que la UIB no le facilitó las cosas, pero tampoco la Conselleria. «Pedí un mes sin sueldo para hacer las prácticas de la carrera y no me dejaron porque era interina», dice, y al poco dejó la carrera a medias. «Tuve un hijo y surgieron otras preocupaciones; y ahora se suma tener padres mayores y enfermos», añade.

Otra afectada que prefiere mantener su anonimato describe una situación similar y recuerda que cuando empezaron, y era más fácil estudiar, no se convocaron oposiciones. «Me siento decepcionado porque he hecho todo lo que me han pedido para seguir en el sector, pero aun así no podré continuar ejerciendo», lamenta otro afectado que también prefiere no dar su nombre. Es técnico superior de electricidad y tiene casi 30 años de experiencia. Después de seis años estudiando el grado de Educación Primaria, este junio, si aprueba todo, se graduará. Aun así, no se podrá apuntar al bolsín de interinos porque les han dicho ahora que su grado no sirve.