El límite al precio del alquiler solo afectará a los grandes propietarios

El límite al precio de los alquileres que incorpora el proyecto de ley de vivienda del Gobierno obliga solo a los pisos de los grandes tenedores, aquellos que tienen más de 10, pero no a los pequeños propietarios que tienen uno o dos pisos de alquiler. La norma aprobada por el Consejo de Ministros no entra a regular este mercado, pero establece medidas que el Govern confía en que sirvan para que los propietarios se sumen. Si un particular aprueba una bajada de un 5 % a su inquilino cuando se firme un nuevo contrato tendrá una reducción del 90 % en el rendimiento del alquiler. Los particulares, por tanto, no quedarán afectados por la ley que fija límites al precio del alquiler en las zonas tensionadas.

Ahora deberá decidirse qué es una zona tensionada, pero el Govern ya ha anunciado que considera que toda Balears debe entrar en esta clasificación debido al elevado precio medio de los alquileres y a la subida que se ha registrado en los últimos años. Será una de las cuestiones que se debatan a partir de ahora, ya que hay propuestas que apuntan a que las zonas tensionadas deben calcularse con tiralíneas que definan diferencias incluso entre barrios de una misma ciudad. El conseller de Mobilitat, Josep Marí, que este miércoles participó en la reunión con el Gobierno y con otras comunidades autónomas, destacó que Balears tiene la ventaja de que tiene muy avanzados los trabajos, tanto en lo que se refiere a la figura de los grandes tenedores como a la puesta en marcha del Observatorio de Precios, sobre la que ya se está trabajando. Varias comunidades autónomas han denunciado que la ley invade competencias, pero el conseller considera que no. «No creemos que nos invada competencias. Otras comunidades lo piensan, pero tal vez lo que pase es que estas comunidades no quieran que se hable de vivienda», dijo Marí. Con respecto al bono joven, que subvencionará con 250 euros el alquiler a los jóvenes, Balears recibirá 2,4 millones de euros, lo que permitirá que 1.500 jóvenes perciban estas ayudas. Por ahora solo recibirán las ayudas quienes vivan en alquileres de menos de 600 euros, pero el Govern quiere negociar para que esta ayuda llegue al menos a los alquileres de menos de 900 euros.