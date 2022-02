Pedro Mir Gomila, fundador de la conocida pastelería Mir del Coll d'en Rabassa, ha fallecido este martes en Palma. Conocido como l'amo en Pedro de Can Blau era uno de los vecinos más queridos del barrido, ya que fundó junto con su mujer, Catalina Homar, una de las panaderías más antiguas y emblemáticas del Coll.

«Porque el show must go on, hoy abrimos nuestras puertas, pero con tristeza por la irreparable pérdida del fundador de la Pastelería MIR. Esta noche l'amo en Pedro de Can Blau nos ha dejado. Pedro de Son Garcias ha marchado para reunirse con su otra mitad de Drolina. Sin ellos hoy no existiríamos. Persona honesta como ya no quedan, y con un concepto de la dignidad poco habitual, como bien se le ha definido en más de una ocasión, siempre será un ejemplo a seguir para todos nosotros. Se ha marchado tranquilo, en paz y en compañía de los suyos», han escrito en las redes sociales del negocio.

El velatorio de Pedro Mir tendrá lugar este martes, 1 de febrero, en Son Valentí de 17 a 19 horas. Mientras que el funeral se celebrará este miércoles en la Iglesia Parroquial Nuestra Sra. del Carmen del Coll d'en Rabassa, a las 19 horas.

