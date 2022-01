El término criptomoneda cada vez está más presente en la sociedad y representa riesgos importantes. Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, precisa que es más correcto llamarle criptoactivos porque «no existen activos para hacer transacciones de compra y venta de productos y servicios». Así, aclara que los «criptoactivos se utilizan únicamente para especular». A su modo de ver, los criptoactivos tienen principalmente dos riesgos. «El primero es el que tienen todos los activos, es decir, que baje de precio o incluso no valga nada. El segundo es un riesgo regulatorio».

En este punto, expone que «si lo comparamos con cualquier activo financiero regulado, acciones, depósitos o fondos de inversión con los criptoactivos no hay un paraguas de seguridad». En este orden de cosas, expone que «yo como asesor de fondos, para prestar asesoramiento necesito un banco que me haga de depositario, una gestora que me haga de backoffice, documentación, seguros... hay un fondo de garantía de depósitos, tengo que justificar todo mi asesoramiento, etc. Si yo estafara a un cliente, éste tendría las de ganar. Además no hay riesgo de quiebra de la entidad gestora debido a desintermediación y a fondo de garantía de depósitos». En este punto, recuerda que «incluso los estafados por las preferentes han recuperados su dinero. «Nunca un inversor debería hacer inversiones notables de su cartera en entidades no reguladas, y esto no pasa solo en criptoactivos. De hecho, hace unos días se ha anunciado un robo del equivalente a 15 millones de dólares en Etherium».

Preguntado por los beneficios, responde que «hoy por hoy únicamente vienen de la especulación y es imposible saber si el precio de hoy es el máximo al que se verá. No se pueden hacer muchos análisis ya que detrás no hay mucho más que una tecnología, que sí puede ser buena y ser el futuro». Por ello, en estos momentos no las recomienda. «Aún pudiendo operar con criptomonedas en el futuro, que es más que probable, no se puede saber si son alguna de las cientos que hay hoy en el mercado, si serán critpomonedas de bancos centrales, si las actuales se prohibirán o no. Hay que recordar la burbuja 'punto com', se infló porque el futuro sería tecnológico y así ha sido, pero la mayoría de empresas que subieron en 1997-2000 quebraron haciendo perder mucho dinero a pequeños y grandes inversores». Además, añade que «el gasto energéticos de mirar estos criptoactivos es tan grande que está haciendo un daño brutal de contaminación al planeta. Desde luego quien quiera poner una parte de su dinero que la ponga, pero que sea poca, como el que compra Lotería de Navidad».

¿Qué cantidad mínima se puede invertir?

Preguntado por la cantidad mínima que se puede invertir en criptomonedas, Langa responde que no hay o es insignificante. Respecto a las diferencias con la Bolsa asegura que son «brutales». Así, explica que «en Bolsa compramos empresas que son reales, con cuentas de resultados, con directivos, con activos, con existencias... hasta la regulación. Se hace a través de entidades reguladas e hiper supervisadas, que evitan cualquier estafa siempre que se haga la inversión por los cauces normales y no a través de vendedores de cursos que se venden muy bien pero que no hay nada detrás. Una simple consulta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) evita ese riesgo, inevitable en criptoactivos, de momento».

¿Hay muchos ciudadanos en Baleares que lo hagan?

Respecto a si hay muchos ciudadanos de las Islas que invierten en criptoactivos, la respuesta es que sí. «Ojalá me equivoque, pero desgraciadamente sí hay muchos ciudadanos de las Islas que invierten en criptoactivos». No obstante, precisa en que «si se invierte una parte pequeña de la cartera de inversión no me preocupa en absoluto, me empieza a preocupar quien tenga más del 10 por ciento. De hecho me llama mucho la atención como a muchas familias y empresas les planteas una inversión como la nuestra, muy diversificada, con los mejores fondos de inversión del mundo, controlada diariamente, prácticamente sin mínimos de inversión y muchas respuestas son 'no quiero riesgo'. Sin embargo, luego ves que han metido dinero en mal llamadas criptomonedas».