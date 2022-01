El PI acentúa su estrategia municipalista ante todos sus alcaldes y concejales

Proposta per les Illes (PI) debatió este sábado en la Casa de Cultura de Felanitx, y con asistencia de todos sus alcaldes y concejales de Mallorca, el documento Per un nou municipalisme, con el que, según manifestó el presidente de la formación regionalista, Tolo Gili, «es una apuesta para repensar muchos aspectos con la necesidad de optimizar el día a día de los ayuntamientos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y el dinamismo de la economía local», añadiendo que las instituciones locales «son el baluarte de primera línea para construir un país mejor, más potente y participativo». Gili definió el PI como un partido «eminentemente municipalista, entendemos la acción política desde la proximidad», asegurando que «somos una formación con una fuerte potencia en alcaldes y concejales. Esta es la gran solidez de nuestro proyecto».

Según la nota que emitió el PI al término del encuentro, una de las cuestiones que se abordó fue el de los fondos europeos, de los que se considera que los ayuntamientos deben jugar un papel protagonista en su distribución, no solo como receptores si no también «como correa de transmisión para que las pequeñas y medianas empresas se puedan beneficiar de estas ayudas». Otro de los temas sobre los que se posicionó el PI fue el de la suspensión de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria de los ayuntamientos, aplicados como consecuencia de la pandemia, y de la que los regionalistas consideran inaceptable «que ayuntamientos totalmente saneados y que no tienen endeudamiento se vean limitados en su capacidad de invertir recursos económicos recaudados y se han de guardar en los bancos pagando intereses», según comentó Gili.

Contratación pública

Por último, la reunión de los alcaldes y concejales de Proposta per les Illes analizó las condiciones de la contratación pública sobre la que se solicitó «simplificación y más flexibilidad» ya que de no ser así «será imposible sacar adelante los proyectos imprescindibles para los ayuntamientos», añadiendo que «la contratación pública se ha convertido en un muro elevado y complejo, generadora de frustración y parálisis». La cita de ayer en Felanitx se enmarca en la nueva dinámica que marca la dirección del partido para superar la crisis provocada por el pasado congreso, el cual ha generado una fase de gran tensión interna por las discrepancias por el resultado.