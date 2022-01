El pequeño Theo ha dado una lección civismo a todos sus vecinos del Molinar. Este niño de tan solo siete años, cansado de las malas acciones de algunos ciudadanos, ha decidido escribir de su puño y letra un mensaje para uno de sus vecinos que se olvida de recoger los excrementos de su perro. El tuitero Rafa Gelabert ha sido el encargado de compartir en Twitter el recado que el menor colgó en una señal de la barriada palmesana.

«Querido vecino. Me llamo Theo, tengo siete años y vivo en el barrio. Me he dado cuenta de que se te han terminado las bolsitas de cacas, entiendo que por eso tengas que dejarlas sin recoger. Aquí te dejo algunas hasta que te puedas comprar. Muchas gracias por cuidar nuestro barrio. Firmado: Theo», esta es la nota que colgó y ha llamado la atención de muchos peatones. Junto con la carta, como el mismo señala, le dejó al vecino incívico unas cuantas bolsitas para su mascota.

Visto en mi barrio pic.twitter.com/zpWJV3Zp7r — Rafael Gelabert (@Rafa_GelCre) January 19, 2022

El recado del pequeño ha sido aplaudido en las redes sociales. Muchos usuarios resaltan que los niños y niñas en muchas ocasiones parecen estar más concienciados del cuidado de las cosas que los propios adultos. Cabe recordar que en Palma la legislación actual obliga al propietario del animal a recoger de forma inmediata los excrementos y no hacerlo puede conllevar multas de 750 euros.