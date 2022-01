'Gaudeix l'Illa sénior': cómo conseguir los bonos de descuento

La segunda edición de 'Gaudeix l'illa sènior', que tiene el objetivo de fomentar la apertura de establecimientos turísticos en Mallorca y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, se ha presentado este jueves en el Consell de Mallorca. Tal y como se ha anunciado, se repartirán un total de 2.500 bonos entre personas mayores y jubilados que sean residentes en la Isla. Estos bonos para dos personas se podrán canjear en hoteles de Mallorca, aunque también habrá vales específicos para actividades deportivas y al aire libre.

Para solicitarlos es imprescindible ser residente en Mallorca y tener más de 65 años o estar jubilado. Si se cumplen estos requisitos únicamente se tiene que acceder a la página web gaudeixsenior.com antes del 15 de febrero y completar los datos que se solicitan en el formulario de registro: nombre y apellidos, el DNI o NIE, el municipio, código postal, un correo electrónico, un documento que demuestre que se esté jubilado y aceptar la declaración responsable de cumplimiento de los requisitos para formar parte del sorteo.

La Fundació Mallorca Turisme asignará los establecimientos a los ganadores del sorteo de forma aleatoria, por lo que no se podrán realizar cambios. Entre todas las solicitudes se hará un sorteo ante notario donde quedará constancia de los ganadores, los cuales serán informados, vía correo electrónico, de los alojamientos turísticos donde pueden ir. Los ganadores se tienen que poner en contacto con el establecimiento adjudicado para concretar los días de la estancia. La preinscripción no asegura tener plaza y la asignación de las estancias se hará tras completar el número de participantes y se generará por sorteo.

Hay que tener en cuenta que la estancia en los hoteles no es gratuita, sino que la Fundació Mallorca Turisme abonará en el hotel la cuantía de 200 euros por cada bono/habitación en concepto de subvención y el ganador del sorteo tiene que abonar la cuantía de 50 euros (IVA incluido) por toda la estancia de los dos noches en media pensión para dos adultos. También tiene que pagar en el hotel el impuesto sobre estancias turísticas (ITS) porque este concepto no es objeto de la subvención. El presupuesto para esta iniciativa es de 450.000 euros, confinanciados al 50 % por el Consell y el Govern.