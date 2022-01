La presidenta del Consell, Catalina Cladera, y los consellers insulares Andreu Serra y Javier de Juan, han presentado esta mañana la segunda edición del 'Gaudeix l'illa sènior', con el objetivo de fomentar la apertura de establecimientos turísticos en Mallorca y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. A través de la Fundació Mallorca Turisme se repartirán 2.500 bonos entre personas mayores y jubilados residentes en la Isla. Las estancias en los hoteles de cuatro estrellas serán del 15 de mayo al 7 de abril. El presupuesto para esta iniciativa es de 450.000 euros, confinanciados al 50 % por el Consell y el Govern. En esta segunda convocatoria participarán ocho hoteles de cuatro zonas diferentes: Palma, Serra de Tramuntana i Raiguer, Migjorn, Pla i Llevant.

Cladera apuntó en la presentación: «Con esta convocatoria se cumplen dos objetivos, que son ayudar a reactivar la vida social, emocional y física de la gente mayor y dinamizar, al mismo, tiempo al sector turísticos. Al mismo tiempo, ayudamos a incidir en la apertura de establecimientos antes del inicio del verano». La estancia no es gratuita, sino que la Fundació Mallorca Turisme abonará en el hotel la cuantía de 200 € por cada bono/habitación en concepto de subvención y el ganador del sorteo tiene que abonar la cuantía de 50 € ( IVA incluido) por toda la estancia de los dos noches en media pensión para dos adultos. También tiene que pagar en el hotel el impuesto sobre estancias turísticas (ITS) porque este concepto no es objeto de la subvención. El ganador del sorteo, podrá consultar con el alojamiento turístico, para ampliar días de estancia, añadir personas o mascotas (siempre que se permita) u otras cuestiones.

Es una solicitud por vía telemática para mayores jubilados o prejubilados. Tiene que incluir sus datos, como el nombre y apellidos, el DNI o NIE, el municipio, código postal, un correo electrónico, aceptar la declaración responsable de cumplimiento de los requisitos para formar parte del sorteo. La Fundació Mallorca Turisme asignará los establecimientos a los ganadores del sorteo de forma aleatoria por lo que no se podrán realizar cambios. Entre todas las solicitudes se hará un sorteo ante notario donde quedará constancia de los 2.250 ganadores, los cuales serán informados vía correo electrónico, de los alojamientos turísticos donde pueden ir.

Los ganadores se tienen que poner en contacto con el establecimiento adjudicado para concretar los días de la estancia. La preinscripción no asegura tener plaza. La asignación de las estancias se hará tras completar el número de participantes y se generará por sorteo. Las inscripciones deberán realizarse hasta 15 de febrero. Los beneficiarios del bono obtendrán toda la información exclusivamente mediante la página web.