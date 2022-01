El tiempo en Mallorca para el último fin de semana del mes de enero se presenta anticiclónico, según ha resumido el portavoz adjunto de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili. Para la madrugada del jueves al viernes se ha activado la alerta amarilla por bajas temperaturas, ya que se puede llegar a los -4º en la Serra y a los -1º ó -2º en el sur de la Isla. Se trata de valores bastante más bajos de lo habitual en esta época del año, que suelen ser unos 5º-6º. Las máximas se mantendrán sin cambios significativos, en torno a los 16º-18º. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, sin descartar alguna bruma o banco de niebla.

Para la madrugada del viernes al sábado ya no se ha activado ningún aviso por frío, aunque la Aemet no descarta que pueda haber algunas heladas puntuales. Las mínimas oscilarán entre los 0º y los 5º. Las máximas no experimentarán variaciones respecto a la jornada anterior y el mercurio llegará a los 16-18º. Los cielos estarán poco nubosos o despejados. El portavoz adjunto de la Aemet ha informado que el viento soplará flojo del norte.

27/01 11:36 #AEMET actualiza #FMA por temp. min en Baleares. Activos MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:36 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/3e4tPDEbUo https://t.co/Y0fxsH7y6p — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 27, 2022

La predicción del tiempo para el domingo indica que habrá algunas nubes altas, pero «dejarán pasar el sol», según ha precisado Gili. Las temperaturas se mantendrán sin cambios destacables. El lunes se mantendrá un tiempo muy similar, pero el martes la Aemet prevé un cambio de tiempo debido a un frente del norte poco activo; no se descarta alguna lluvia. Las máximas bajarán y no superarán los 13º-14º; por la noche subirán ligeramente.