Patronales y hoteleros critican la falta de información del Govern sobre la nueva ley turística

PIMEM, CAEB y las sectoriales de Restauración, Afedeco, FEBT (transporte discrecional y taxis), Aviba y las asociaciones hoteleras de Mallorca, Menorca y Eivissa critican la falta de información del Govern sobre la nueva ley turística, al entender que se presentó el pasado día 17 en Madrid, en el Museo Reina Sofía, con total desconocimiento empresarial y como si todo estuviera pactado. El conseller de Turisme i Treball, Iago Negueruela, anunció este miércoles en el Palacio de Congresos de Palma que en tres semanas o «antes de Semana Santa será aprobada por el Consell de Govern». Las patronales fueron informadas del acto en el Museo Reina Sofía el viernes 14, tres días antes de su presentación ante las ministras Yolanda Díaz y Reyes Maroto, así como los agentes sociales y económicos.

Desde CAEB afirmaron este miércoles: «La sensación es generalizada en la patronal y en nuestras sectoriales de falta de información. No disponemos de ningún borrador y no sabemos a qué atenernos, de ahí la preocupación en las sectoriales de hostelería en las Islas, Afedeco, Restauración, Aviba y transporte discrecional. No sabemos a qué atenernos ni cómo afectará en su integridad a los sectores productivos de la cadena de valor turística de Mallorca y resto de islas». El presidente de PIMEM, Jordi Mora, fue mucho más explícito: «Nos falta el borrador del texto de ley, aunque nos están dando explicaciones a nuestras preguntas. Hablar de que vaya a ser aprobada por el Consell de Govern en una semanas, en nuestra opinión, es precipitado. Una ley turística no se hace en una semanas y se necesita, más con una ley de estas características, el diálogo y tiempo suficiente para su negociación con los agentes económicos».

Las patronales puntualizan que la ley «se presentó en Madrid más por una cuestión estética y de imagen que por efectividad». Desde UGT y CCOO coincidieron con las patronales en que «tampoco disponemos del borrador de la ley y lo único que esperamos es ver el documento para comprobar si se han introducido o no nuestras recomendaciones». El conseller Iago Negueruela, antes estas críticas generalizadas, señaló: «En pocas semanas, antes de Semana Santa, presentaremos todo el texto de la ley con el consenso más amplio, ya que se trabaja con discreción para que pueda haber un consenso y acuerdo final». Negueruela añadió que no entendía que se pusiera todo el acento en «conocer el texto, ya que lo importante es el fondo». Enfatizó que su anuncio en Madrid la pasada semana «ha provocado reacciones en el exterior por la envergadura de la ley, de ahí que no hay que fijarse en la anécdota».