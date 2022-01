El Sindicato de Enfermería anuncia movilizaciones por la precariedad laboral

La falta de enfermeras hace que si hay una mayor carga laboral tenga que repartirse entre los mismos. Un ejemplo es la Atención Primaria de Mallorca que lleva ya el control de 60.766 casos de COVID, una cifra histórica. Son pacientes que si bien ya no requieren un seguimiento, sí se ponen en contacto, al menos una vez, con el sistema. La carga laboral crece y, en tiempo de pandemia, al haber trabajo en todas partes, Balears ya no es una comunidad que atraiga a profesionales de enfermería por un alto nivel de vida que no se ve compensado en el complemento de residencia.