Salut teme que las fiestas populares aumenten los contagios y retrasen el fin de la sexta ola.

El Govern reconoce que existe preocupación por la celebración de las fiestas de Sant Sebastià ya que existe el riesgo de que aumenten los contagios y la sexta ola se alargue más de lo previsto. La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha asegurado que hay «preocupación» entre los expertos por la posibilidad de que se produzcan aglomeraciones como las que se dieron en sa Pobla durante la revetla de Sant Antoni.

Gómez ha explicado que los modelos predictivos de los expertos apuntan a la posibilidad de que a lo largo de esta semana comience a darse un descenso de casos, aunque la incidencia acumulada a 7 días sigue siendo elevada. Ha añadido que los contagios han bajado en los tres últimos días, pero aún hay que esperar para ver si la tendencia se confirma.

«Es cierto que en esta comunidad hay que estar muy atentos a las fiestas porque veremos los efectos de estas concentraciones n una semana o diez días y por eso pedimos máxima prudencia para poder salir cuanto antes de esta situación», ha señalado.

«A veces no se puede impedir las concentraciones, pero estamos trabajando con Palma para activar más controles en la noche de Sant Sebastià», ha dicho. La consellera ha recordado que se han suspendido todos los conciertos y que no se permiten las torradas. «Creemos que no falta mucho para que la ola comience a bajar, pero estamos muy pendientes de estas fiestas porque hay 92 personas en la UCI y las hospitalizaciones siguen al alza», ha concluido.

La consellera ha admitido que entiende el «desgaste social, económico y sanitario» tras dos años de lucha contra la enfermedad y ha asegurado que todo el mundo «está deseando volver a la normalidad y olvidar estos dos años difíciles». Por ello ha insistido en que es muy importante que se vacune toda la población, así como los países con menor desarrollo porque mientras no haya vacunación completa habrá más posibilidades de contagio.