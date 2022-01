Los cachorros rescatados en Palma buscan una familia

Veinte cachorros rescatados buscan familia en Mallorca. La Guardia Civil ha incautado a los 24 perritos este martes. Vivían hacinados en una tienda de Palma, donde, presuntamente, sufrían malos tratos. Desde hace cuatro días se encuentran en el Centro de Protección Animal de Son Reus. Allí permanecen a la espera de ser adoptados.

Sin embargo, según manifiestan fuentes internas del centro, los perros no han mejorado mucho sus condiciones tras el rescate. «El concejal no deja que los voluntarios les saquen de paseo por miedo a que alguno se escape y se meta en un lío», denuncian estas fuentes. Desde Son Reus hacen un llamamiento a que se permita a los voluntarios sacar a pasear a los cachorros, que ya han sufrido en su corta vida pésimas condiciones: «No puede ser que ahora que están a cargo del concejal de Bienestar Animal, estén peor y se les prohíba ese derecho fundamental de todos los perros. Un derecho que se respetó incluso en el confinamiento», puntualizan.

La Guardia Civil ha llevado a cabo esta semana la conocida como 'Operación Canicat' en varios enclaves de España contra una red de compraventa fraudulenta de perros. Los detenidos traían a los animales de países del este de Europa a un establecimiento de Barcelona. Desde ahí, los repartían posteriormente en varios locales alrededor de España, uno de ellos, la citada tienda en Palma. Los agentes han rescatado a los cachorros, que vivían hacinados en un local. Era tal la situación de masificación que la benemérita no descarta que alguno haya muerto aplastado.

¿Cómo hacerse voluntario para pasear a perros en Son Reus?

A partir de ahora ya no será necesario realizar ningún curso. Quienes quieran pasear a los canes deberán seguir tres pasos. Lo principal es acudir a cualquier punto de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Palma. Allí se debe rellenar una solicitud genérica en la que se solicite ser voluntario de Son Reus. El segundo paso es descargar el convenio del voluntariado de la web de la perrera, imprimirlo y firmarlo. Estos dos documentos deben presentarse en la perrera, junto con una fotocopia del DNI.

Tras estas las tareas burocráticas, se proporcionará desde Son Reus un enlace, en el que el voluntario ya aparecerá como registrado y podrá reservar fecha en el calendario para acudir a pasear a los animales. El horario es de lunes a viernes de 9h a 13.30h, a excepción de los jueves (hasta las 17h) y los sábados (de 9h a 12h).