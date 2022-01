Vox: «Armengol lo ha conseguido, ya tiene su NO-DO»

El diputado y portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, ha manifestado, este viernes, su oposición frontal a la internalización de los trabajadores de los informativos de IB3, que ha anunciado el Govern, señalando que «Armengol lo ha conseguido, ya tiene su NO-DO». Según ha informado Vox en una nota de prensa, el partido se opone frontalmente a la internalización de 300 trabajadores de las empresas subcontratadas de IB3, anunciada, este viernes, por el Govern balear. El diputado y portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, ha señalado que «Armengol lo ha conseguido, ya tiene su NO-DO con el que seguir manipulando la información pública». «Poco, cierto, porque a IB3 no la ve nadie», ha añadido, apuntando que «aquí lo grave es que con la internalización se corre el riesgo de disparar el gasto público y crear un nuevo coladero de enchufados y estómagos agradecidos».

Según Vox, respecto al proceso de internalización por el que 300 trabajadores de cinco empresas adjudicatarias pasarán a ser personal «laboral indefinido no fijo», la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha señalado que se aplica a los empleados actualmente en activo. A tenor de esta afirmación de la dirigente autonómica, el diputado y portavoz de Vox-Actúa Baleares en el Parlament, Jorge Campos ha apuntado que la internalización, además, se hace «mal». «¿Qué pasa con los trabajadores que ya no están en IB3 y que suman hasta diez años de antigüedad o más? ¿Acaso estos ya no cuentan? ¿Va a entrar alguien que lleve contratado dos meses...?», se ha preguntado, al tiempo que ha afirmado que «esto huele a carrera de enchufados». Sobre el director general del Ente Público, Andreu Manresa, Campos ha criticado el «triunfalismo» del que ha hecho gala durante su intervención.

«Que Manresa diga que IB3 con él ha vivido cinco años de libertad informativa demuestra el delirio de este hombre, que de tanto manipular y vetar a Vox ha perdido el norte», ha lamentado, a la vez que ha añadido que «Manresa ha impuesto una radiotelevisión sectaria que excluye a Vox y que apenas ofrece el espacio que le corresponde». «Por ejemplo», ha detallado, «la directora del espacio informativo de IB3 Radio Al Día, María Ferrer, no ha contado con Vox ni una sola mañana desde que asumió el programa el pasado septiembre». «Si cree que eso es pluralidad informativa... Manresa hace mucho tiempo que perdió los papeles», ha enfatizado.

Finalmente, y atendiendo a que, de acuerdo con Vox, en 17 años, IB3 ha costado a los ciudadanos de las Islas al menos 950 millones de euros, consiguiendo unos niveles de audiencia «residuales», Campos ha insistido en la necesidad de «cerrar IB3 y destinar los 34 millones de euros que cuesta cada año a planes reales y efectivos de fomento del sector audiovisual». «Imaginen cuánto se podría haber hecho todo este tiempo con casi 1.000 millones de euros que se han tirado a la basura porque el sector no ha conseguido despegar y ser autosuficiente. Eso es lo que quiere la izquierda y el catalanismo, un sector dócil, subvencionado, y unos trabajadores sumisos que se plieguen a lo que se diga desde el Consolat», ha sentenciado.