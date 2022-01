Ingresa en la UCI de Ibiza una embarazada con COVID

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha informado este viernes que el último ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) corresponde a una mujer embarazada de 28 semanas con COVID. La paciente, que tiene 41 años, cuenta con partos anteriores y no registra patologías previas, ha informado el Área de Salud de las Pitiusas.



Además, precisan que, aunque no está intubada, sí está con aporte de oxígeno de alto flujo, estable y bajo la supervisión del equipo de la UCI y del equipo de Ginecología y Obstetricia. Finalmente, desde Can Misses apuntan que tanto el embarazo como las ecografías son «normales».



En cuanto a la actualización de datos, Ibiza ya supera los 7.000 casos activos llegando concretamente a los 7.111, de los que 6.708 corresponden a Ibiza y otros 403 a Formentera. En las últimas horas se han registrado 537 nuevos contagios y el número de hospitalizaciones sube hasta los 47 ingresos, de los que cinco permanecen en las unidades de críticos. En cuanto a los profesionales sanitarios, hay 234 en vigilancia activa de los que 107 son positivos.