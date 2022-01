Récord de contagios en los colegios de Baleares tras el regreso de las vacaciones de Navidad. La Conselleria d'Educació ha informado este viernes que el balance de esta primera semana es de 835 profesores de baja por contagio y 4.039 niños de entre 3 y 16 años positivos en covid. La cifra más alta de casos en las escuelas registrada anteriormente fue la semana del 11 al 17 de diciembre con 676.

El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha informado hoy que actualmente hay 604 docentes de baja en Mallorca, 49 en Menorca, 164 en Ibiza y 18 en Formentera. Esta cifra supone el 5,2% del profesorado de los centros públicos (sobre un total de 16 mil). Tras el aluvión de bajas, la Conselleria ha puesto en marcha dos grupos de sustituciones exprés. En la bolsa se han inscrito 90 profesores de Infantil y Primaria y 24 docentes de Secundaria y Formación Profesional para cubrir las bajas durante el periodo de aislamiento.

Por otro lado, según datos aportados por la Consellería de Salut, los positivos acumulados los últimos 7 días entre la población de 3 a 16 años son de un total de 4.039 (3.267 en Mallorca, 255 en Menorca, 499 en Ibiza y 18 en Formentera). Esta cantidad supone el 3,1% del alumnado (sobre un total de 129.884).

March ha recordado que está en marcha una comisión coordinadora integrada por las direcciones generales de Personal Docente, Planificación, Ordenación y Centros y el Servicio de Inspección Educativa para hacer un seguimiento próximo de la situación de cada centro. «Somos conscientes de que estamos ante una situación complicada, como pasa en el resto de la sociedad de las Baleares debido al alto índice de contagios de la nueva variante. Los centros reorganizan sus plantillas para atender el alumnado y, por otro lado, se están enviando docentes del servicio de sustituciones urgentes en los casos valorados como prioritarios».

Educació también ha informado este viernes de que como norma general no se harán rastreos dentro del aula y los centros no tendrán que enviar los listados de contactos estrechos a EDUCOVID. Únicamente se realizará PDIA a los contactos estrechos vulnerables frente a la COVID-19 o que vivan en entornos vulnerables, embarazadas y personas con inmunosupresión, independientemente de su estado de vacunación, siempre que no hayan pasado la enfermedad los 90 días anteriores.

En el caso de educación infantil y primaria, independientemente del número de alumnos positivos al aula, los contactos estrechos escolares no harán cuarentena ni es realizará ninguna prueba diagnóstica de criba. Excepto en los casos de inmunosupresión. En el caso de alumnado de 12 años o más, harán cuarentena aquellas personas tanto alumnado como personal docente y no docentes que, sin haber pasado la enfermedad los 180 días anteriores, no tengan la pauta de vacunación completa, y las personas con inmunosupresión.

Los centros de educación especial se consideran entornos vulnerables y se llevará a cabo el rastreo de contactos estrechos y los equipos educativos tendrán que enviar los listados a EDUCOVID. Este rastreo y seguimiento de los contactos estrechos escolares tendrà lugar por parte de EDUCOVID. En caso de necesidad de realizar PDIA al grupo, EDUCOVID planificará la gestión de la prueba.