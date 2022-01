Las navidades y los miles de contagios por la variante ómicron de la COVID han reducido las reservas sanguíneas hasta niveles alarmantes en muchas comunidades, que han lanzado llamamientos urgentes a la población para que acuda a donar y evite que la sanidad se paralice al tener que suspender intervenciones, urgencias o trasplantes. En Baleares, el Banco de Sangre y Tejidos de las Islas ha alertado de que la escasez de sangre «compromete gravemente la asistencia sanitaria de los pacientes». Esta comunidad solo obtiene en la actualidad la mitad de las 200 donaciones que necesita y alerta de que se han reducido en 5.000 el número de donantes nuevos desde el inicio de la pandemia.

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha recordado a la población los requisitos COVID que deben seguir las personas que se hayan vacunado contra el virus, hayan pasado la enfermedad o estén en contacto con enfermos de coronavirus y quieran donar sangre.

Quienes se vacunen contra el coronavirus podrán donar sangre 24 horas después, siempre y cuando se encuentren bien a la hora de realizar la donación.

Las personas contagiadas por el coronavirus o con algún síntoma compatible (malestar, fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida de gusto o de olfato, etc.) solo podrán donar 28 días después de recuperarse completamente, mientras que si el donante ha sido contacto estrecho de una persona con coronavirus o en aislamiento preventivo, no podrá donar hasta 14 días después.

El personal sanitario, auxiliar y de apoyo que trata o cuida a personas afectadas de COVID-19 podrá donar cuando finalice el contacto de riesgo. Además, el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares recuerda que ya se ha eliminado la restricción para los donantes que han realizado un viaje fuera de España, y que les impedía donar durante los 14 días posteriores a su regreso.

Además, se mantienen los requisitos habituales para poder donar sangre: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.