Los alumnos de la UIB afectados por la COVID podrán optar a un examen adicional

Los alumnos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que no puedan presentarse a la convocatoria regular ni la extraordinaria de exámenes debido a la COVID --por ser positivos o tener que guardar cuarentena-- podrán optar a una tercera convocatoria cuya fecha fijará el profesor de cada asignatura. Se trata de una medida acordada esta semana de cara al periodo de exámenes que comienza el próximo 17 de enero. El Consejo de Dirección de la UIB se reunió este miércoles para analizar la situación y decidir mecanismos para facilitar que los alumnos puedan evaluarse.

Tanto la vuelta a las clases como los exámenes mayoritariamente van a ser presenciales. La convocatoria ordinaria de exámenes abarca hasta el 29 de enero, y después se abre una extraordinaria del 30 de enero al 12 de febrero. Según han informado a Europa Press fuentes de la universidad, si un alumno no puede asistir ni a la primera ni a la segunda convocatoria debido al COVID, podrá fijar con el profesor una fecha para realizar el examen. Además, también tendrán esta opción quienes no puedan asistir a la primera convocatoria pero sí a la segunda y suspendan --de forma que tendrán una oportunidad para recuperar--.

Esta opción estará disponible exclusivamente para estudiantes afectados por la COVID-19. Se considerarán afectados los alumnos en cualquiera de los siguientes casos: que hayan dado positivo; que tengan síntomas; o bien si son contacto estrecho de un positivo y no están vacunados con pauta completa. En este sentido, se considerará que un alumno que sea contacto de un positivo, pero que esté vacunado con pauta completa y no tenga síntomas, puede realizar el examen y por tanto no tendría derecho a esta convocatoria adicional. En cualquier caso, para poder optar a esta 'repesca', es imprescindible que los alumnos afectados notifiquen su situación a través del apartado habilitado para ello en la web de la universidad, y tendrán que acreditarlo.

Al margen de esta medida, cabe recordar que en los exámenes se mantendrán las precauciones y pautas habituales, como la obligación de llevar mascarilla homologada y de mantener distancias de seguridad, la recomendación de llegar con tiempo para evitar aglomeraciones, etc. La semana pasada, a través del mecanismo web se notificaron 60 positivos de alumnos afectados por el COVID, un 0,43 por ciento del total del alumnado. Es la cifra más alta desde que comenzó el curso en septiembre, y en las últimas semanas había ido en aumento. Igualmente, se notificaron diez positivos entre personal docente e investigador y siete entre personal de administración y servicios.