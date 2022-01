Armengol cree que hay instrumentos para «convivir» con la COVID

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha pedido este martes ir «paso a paso» con la gestión de la pandemia de la COVID-19 y ser «prudentes» ante la situación actual de incremento de contagios en Baleares y toda España. Así lo ha expresado la presidenta, en declaraciones a los medios, al ser preguntada por la propuesta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de comenzar a tratar el coronavirus como una endemia una vez finalice esta sexta ola.

Armengol ha considerado que, «gracias a la ciencia», en la actualidad existen «herramientas e instrumentos» que permiten «convivir» con el virus. Por ello, ha insistido en la importancia de mantener las medidas de seguridad --como el uso de la mascarilla-- y de vacunarse frente a la COVID-19. «Cuando podamos tener una situación en la que cualquier incremento fuerte de contagios no cree un problema grave de saturación del sistema sanitario, estaremos hablando de otra fase de la enfermedad. Ahora, en estos momentos, estamos en la situación en la que estamos y hemos de ser muy prudentes», ha expresado.

En este sentido, ha recordado que la Ómicron es una variante muy contagiosa, por lo que «hemos de ir muy alerta». «Pasar el COVID no es baladí», ha añadido. Ante esta situación, ha reiterado la importancia de que los ciudadanos que ya pueden hacerlo se pongan la tercera dosis y que los menores de 12 años acudan a vacunarse. «Una persona vacunada se puede contagiar, pero no es lo mismo pasar la enfermedad si estás vacunado que si no lo estás», ha señalado Armengol, a la vez que ha destacado que «un no vacunado contagia mucho más que un vacunado».

«Nuestra acción no tiene derecho a perjudicar a otro ciudadano. Un no vacunado, con una acción de no querer vacunarse, está perjudicando a otro ciudadano de las Islas que puede ser contagiado. Más clara no puedo ser», ha asegurado, añadiendo que la situación actual de la pandemia «pasará a otro nivel sin ninguna duda».