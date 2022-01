Son Espases entrega los Premios de Investigación 2021

El Hospital Universitario Son Espases ha entregado este jueves los Premios de Investigación 2021, que pretenden fomentar la actividad científica de todas las categorías profesionales del centro sanitario y recompensar la excelencia alcanzada en esta materia. En una nota de prensa, la Conselleria de Salud y Consumo ha explicado que los premios y las ayudas de Son Espases para la investigación son una iniciativa anual de la Comisión de Investigación.

La dotación económica de los premios en la edición de 2021 ha sido de 42.000 euros, repartidos en tres categorías: Mejor publicación científica, que premia la publicación de un artículo en la revista que ha tenido un factor de impacto más alto; Mejor proyecto piloto, que pretende dar apoyo a proyectos que pueden ser financiados en convocatorias externas estatales e internacionales y, finalmente, Ayudas para estancias cortas en centros de investigación para impulsar la colaboración con grupos de investigación nacionales e internacionales.

El acto de entrega de los Premios de Investigación ha estado presidido por la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez. También han asistido la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, Asunción Sánchez; el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster; el director gerente de Son Espases, Josep Pomar; el director científico del IdISBa, Miquel Fiol; el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver; y el coordinador de la Unidad de Investigación, Borja García-Cosío.

En la edición de este año se ha concedido el premio Mejor publicación científica al doctor Francisco Javier Rosselló Lozano, del servicio de Cardiología e investigador del grupo fisiopatología y terapéutica cardiovascular, por el artículo titulado 'Glycated Hemoglobin and Subclinical Atherosclerosis in People Without Diabetes'.

Por su parte, los proyectos pilotos galardonados han sido los siguientes: 'Mechanistic insights into synergistic combinations of non-antibiotic drugs and lactams', de Silvia Daiana López Argüello; 'Análisis lipidómico mediante imagen de espectrometría de masas: estudio de la respuesta a Dupilumab en dermatitis atópica', de María Rosa Perelló Alzamora; 'Determinación de biomarcadores mediante biopsia líquida en adenocarcinoma colorrectal con metástasis hepáticas resecadas', de Evelin Horváth; 'Evaluación del perfil lipídico y la adherencia terapéutica en pacientes con infarto agudo de miocardio: un estudio multidisciplinar sobre el cumplimiento de las guías de práctica clínica', de Francisco Javier Rosselló Lozano y 'Evaluación de la desnutrición hospitalaria en pacientes hospitalizados (Estudio DEHOS)', de Regina Cortés Aguilar.

Durante el acto de entrega de los Premios, el coordinador de la Unidad de Investigación y el presidente de la Comisión de Investigación, Borja García-Cosío y Antonio Oliver, respectivamente, han presentado el balance en materia investigadora de Son Espases durante el periodo 2020-2021. Durante el último año se han publicado un total de 377 artículos en revistas científicas con un factor de impacto acumulado de 1.790 puntos, lo que supone superar las cifras de años anteriores.

2021 ha sido especialmente exitoso para el Hospital en cuanto a la obtención de financiación competitiva para la investigación del Instituto de Salud Carlos III con tres proyectos FIS y dos ayudas para incorporar recursos humanos a la investigación. El importe total obtenido con estas ayudas públicas asciende a 947.457 euros. Además, durante 2021 se han logrado dos proyectos financiados por la Unión Europea y los Estados Unidos por un valor total de 418.520 euros. Por otra parte, con respecto a los ensayos clínicos comerciales que se llevan a cabo en el Centro, durante 2021, se han formalizado 77 contratos con la industria farmacéutica por un importe total de 2.330.376 euros.