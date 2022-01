Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Baleares han alcanzado este miércoles la cifra más alta de ocupación desde el pasado 17 de agosto; exactamente hay 81 enfermos con COVID-19 en estas unidades mientras que a mediados de agosto eran 82. Esa cifra se superó el 13 de agosto, cuando se alcanzó el pico de la quinta ola, con 92 enfermos críticos. Actualmente, el porcentaje de ocupación es del 23,75 por ciento y la situación es de riesgo alto. También hay 317 pacientes en planta y Atención Primaria da cobertura a 49.956 positivos.

La Conselleria de Salut también ha notificado tres fallecidos más y el total acumulado desde el inicio de la pandemia asciende a 1.079. Además, hay 4.382 nuevos casos positivos y ya se han infectado 165.655 personas en las Islas, según las cifras oficiales. No obstante, los expertos aseguran que realmente son muchos más, pero no son conscientes de haber pasado la enfermedad o no lo han notificado por otros motivos. La tasa de positividad es del 22,59 por ciento, muy superior al 5 por ciento recomendado por las autoridades sanitarias para tener el virus bajo control.

En materia de vacunación, cabe destacar que se han superado los dos millones de dosis inoculadas; exactamente son 2.003.290. El 83,1 por ciento de la población diana de las Islas ya cuenta con la pauta completa de vacunación, mientras que el 86,38 por ciento tiene al menos una dosis.