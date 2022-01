El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta semana que el Ejecutivo va a comprar este mes 344.000 antivirales orales contra la COVID-19 fabricados por Pfizer, y llamados Paxlovid, que «reducen en un 88 por ciento la posibilidad de hospitalización de los enfermos más vulnerables». En concreto, está indicado para adultos y adolescentes mayores de 12 años que pesen al menos 40 kilos y que sufran COVID-19 leve o moderada, pero que se encuentren en riesgo de progresar a un estado de gravedad de la enfermedad.

Es muy importante tener en cuenta que este medicamento sólo se podrá conseguir con prescripción médica, por lo que no podrá tomarlo cualquier persona. Tampoco podrán hacerlo aquellas que ya tienen una COVID-19 grave o crítica. Los contagiados a las que se les recete este medicamento deben tener en cuenta que es muy importante tomarlo de la manera adecuada. El tratamiento consta de 30 pastillas, que se ingieren por vía oral dos veces al día; en cada toma se deben ingerir tres pastillas (dos de nirmatrelvir y una de ritonavir).

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha explicado que Paxlovid está compuesto por dos principios activos. Uno de ellos es nirmatrelvir, que inhibe una proteína del SARS-CoV-2 para impedir que el virus se replique. El otro es ritonavir, que desacelera la descomposición del nirmatrelvir, permitiendo que este permanezca en el organismo durante más tiempo y en concentraciones más altas. «La aprobación del antivirial Paxlovid cuenta con los dos principios activos y debe administrarse lo antes posible tras el diagnóstico de la infección y en los cinco días siguientes al inicio de los síntomas, con una administración de ambos comprimidos de forma separada dos veces al día, durante cinco días. Su efectividad es buena y ayuda en el tratamiento de pacientes con COVID leve o moderado como medicamento antivírico oral que reduce la capacidad de multiplicación de coronavirus. Se espera que 'Paxlovid' reduzca la necesidad de hospitalización de los pacientes con COVID-19».

Cabe precisar que el uso de este fármaco no ha sido aprobado todavía por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que está estudiando la petición. Sin embargo, ha autorizado de forma provisional su utilización para determinados pacientes, siempre bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales. March ha explicado que «la recomendación de la EMA se basa en los resultados provisionales de un estudio realizado en pacientes no hospitalizados y no vacunados que presentaban una enfermedad sintomática y al menos una afección subyacente que los ponía en riesgo de padecer COVID-19 grave».

El objetivo que se persigue con la utilización de este antiviral es poder hacer frente a la ola de contagios masivos que ómicron está provocando en Europa; aunque esta variante es menor virulenta, es más contagiosa y está motivando que se llenen los hospitales de enfermos con coronavirus. Las UCI de los hospitales de las Islas se encuentran en riesgo alto, ya que su porcentaje de ocupación es del 22,29 por ciento; hay 76 enfermos críticos. En planta hay 311 pacientes. Los expertos también han advertido que este antiviral, en ningún caso, debe interpretarse como un sustituto de la vacuna contra el coronavirus.