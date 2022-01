Baleares perderá más de la mitad de sus playas este siglo. Entre el 56 % y el 65 % de la superficie de playa de las Islas desaparecerá antes de 2100 a causa del cambio climático, según un informe publicado por un grupo de científicos mallorquines en Frontiers in Marine Science. No hace falta irse tan lejos para ver los efectos del calentamiento global. En tan solo 28 años más ya se harán notar en las Islas: 197 calas y playas que hoy en día conocemos no existirán.

Un grupo de investigadores del Centre Oceanogràfic de las Illes Balears elaboraron un modelo para observar los cambios del nivel del mar bajo las proyecciones actuales de cambio climático teniendo en cuenta que se trata de uno de los territorios con más turismo de España. La conclusión principal del estudio es clara: las playas están en peligro. «Aquí mostramos que el cambio climático conducirá a la pérdida permanente de más del 50 % de la superficie de la playa, elevándose hasta más del 80 % durante las condiciones de tormenta», asegura Miguel Agulles, uno de los autores del informe. Los expertos recuerdan que con el cambio climático no se espera que el nivel del mar aumente en la misma medida en todas partes, debido a las diferencias en los vientos y las corrientes oceánicas. Estudios previos han pronosticado que el nivel del mar alrededor de estas islas aumentará entre 50 y 67 centímetros, dependiendo del escenario de calentamiento. Para el estudio han creado una metodología propia para poder modelar los niveles de inundación a lo largo de las costas. Entre los principales factores que han tenido en cuenta se encuentra la forma y la pendiente de cada playa, la granulosidad de su arena y la extensión de la vegetación. A continuación han aplicado diversos escenarios climáticos para observar el riesgo de inundación y el porcentaje de playas que desaparecerían. En total han aplicado su modelo a 869 playas de archipiélago. Según las conclusiones, en el escenario más pesimista desaparecerán el 66 % de las playas a finales del siglo XXVI. En condiciones más extremas crecerá la pérdida del 86 % de playas durante una tormenta. Según explican los expertos, los niveles de inundación, que dependen del nivel del mar, las mareas y las características de las olas, son el impacto más importante en la forma de las playas. Zonas con mayor impacto previsto por la elevación del nivel del mar. Fuente: Frontiers in Science Por tanto, en el escenario intermedio RCP4.5 planteado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), a finales de este siglo la línea costera de las Baleares habrá retrocedido una media de 9,2 metros en condiciones meteorológicas típicas. Esto provocará la desaparición permanente de 37 de las 869 playas actuales, mientras que la pérdida permanente en el área de playa (arena y similares) será del 56 %. Antes de acabar el siglo XXI, 254 playas se inundarán temporalmente durante grandes temporales. Aunque estas playas inundadas reaparecerán después, posiblemente sufrirán grandes daños. En el escenario más negativo de los descritos por el IPCC, el RCP8.5, la línea de costa en las Baleares se habrá retirado, como promedio, 11,7 metros a finales de siglo. En este caso, 72 playas (y el 65 % del área actual) desaparecerían permanentemente, mientras que 314 playas (y el 86 % del área actual) se inundarían durante las grandes tormentas. En este caso, las playas de Mallorca que desaparecerán son sobre todo pequeñas calas de la zona de Ciudad Jardín, Cala d'Or, Peguera, Santa Ponça, Palmanova, Cala Blava, s’Amarador, Alcanada, Son Bauló, Illetes o Cala Comtessa. Además, los grandes arenales como la Playa de Palma, Can Pere Antoni, Magaluf, Es Trenc, sa Ràpita, Es Caragol, Cala Millor, Platges de Muro y Alcúdia perderán parte de su extensión.